OpenAI, ücretsiz olarak kullanılabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

OpenAI, ücretsiz olarak kullanılabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı

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OpenAI, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğunu açıkladı. Model, metin, ses ve görüntü kombinasyonlarından çıktı üretebiliyor. GPT-4o, özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca ücretsiz ve ücretli kullanıcılar için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulaması da sunuldu. Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de kullanıma sunulması planlanıyor.

14.05.2024 08:48
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı. OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği ifade edildi.

"GÖRÜNTÜ VE SES ANLAMA KONUSUNDA DAHA İYİ"

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

Daha hızlı ve ücretsiz! OpenAI, yeni yapay zeka modelini tanıttı

İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN MODEL ENTEGRE ŞEKİLDE TASARLANDI

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi. Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILABİLECEK

Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı ifade edildi.Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulması bekleniyor.

OpenAI, ücretsiz olarak kullanılabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı
Kaynak: AA

İşletim Sistemi, ChatGPT, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OpenAI, ücretsiz olarak kullanılabilecek yeni yapay zeka modelini tanıttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ayla Sünbül: Opel den 2022 yılının 9. Ayında aldığım Crossland Edition aracımın satarken kaportası değişmiş çıktı. Alacak arkadaşlara bilgi olsun istedim 1 0 Yanıtla

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