Opera GX için \'Panik Butonu\' özelliği yayınlandı

Opera, gizlilik ve güvenlik odaklı yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Şirketin oyunculara yönelik tarayıcısı Opera GX için "Panik Butonu" isimli bir özellik yayınlandı. Bu, tarayıcıdaki tüm işlemleri tek bir butonla gizlemenize izin veriyor.

Opera GX için "Panik Butonu" ne işe yarar?

Panik Butonuo olarak adlandırılan özellik, Opera GX kullanıcılarının tek tuşa basarak tüm tarayıcı sekmelerini anında sessize almasına olanak sağlıyor. Ayrıca bu butona tıkladığınızda, daha önceden belirlediğiniz "güvenli" siteler açılıyor.

Opera, bu özelliği gizlilik için ilk savunma hattı olacağını ifade etti. Gizli kalmasını istediğiniz aramaları bu buton yardımıyla kapatabilir ve güvenli sekmeyi açabilirsiniz. Bu sayede ise sürpriz ziyaretçilere karşı tarayıcı geçmişini gizleyebilirsiniz.

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Panik Butonu'nu etkinleştirmek için kullanıcıların F12 tuşuna basmaları yeterli olacak. Bu, açık sekmelerde oynatılan ses ve videoları duraklatacak. Ayrıca tarayıcı penceresini, Wikipedia gibi belirli sitelerle değiştirecek. F12'ye tekrar basıldığında ise tüm sekmeler önceki durumuna geri dönecek.

Opera GX tarafından yapılan açıklamaya göre amaç; oyunculara, öğrencilere veya standart kullanıcılara beklenmedik bir anda yaşanabilecek sorunları gidermek. Opera'nın yürüttüğü araştırma, internette yapılan aramaların yüzde 13'ü yüzünden boşanma veya ayrılık durumları yaşanıyor.

Panik Butonu "Early Bird" isimli deneysel bir özellik kapsamında etkinleştirilebilir. Tarama faaliyetlerini gizlemeye yardımcı olması amaçlansa da, deneysel olduğu için kararlılık sorunları yaşanabilir.

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