Oppo Find X7\'nin kamera özellikleri sızdırıldı

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında zirve isimlerin arasında yer almak isteyen Oppo, orta sınıf cihazlarıyla olduğu kadar amiral gemisi modelleriyle de payını arttırmak istiyor. Şirket, yeni amiral gemisi için son dokunuşları yapıyor. Sızıntı haberler de giderek arttı. Son olarak Oppo Find X7 kamera özellikleri de sızdırıldı.

Oppo Find X7 Pro ve Ultra, 50 Megapiksel LYT900 sensörünü kullanacak

Son dönemde Oppo Find X7 serisi hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Seri, 2024'ün ilk amiral gemisi modellerini içerecek. Doğruluk payı yüksek sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, hem serinin kamera özelliklerini açıkladı hem de afişlerinden birini paylaştı.

Paylaşılan rapora göre Oppo serisinin standart modeli olan Find X7, üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. OmniVision OV64B sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel LYT808 ana kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 64 Megapiksel telefoto lens eşlik edecek.

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Serinin güçlü oyuncuları Oppo Find X7 Pro ve Ultra, aynı kamera yeteneklerine sahip olacak. Sony'nin ürettiği 50 Megapiksel LYT900 ana kamerası, 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip Sony IMX890 50 Megapiksel telefoto lens ile sahne alacak.

Öte yandan daha önceki sızıntılara baktığımızda Standart modelin MediaTek Dimensity 9300 ile geleceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Oppo Find X7 Pro ve Ultra ise Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacak.

Sizce Oppo Find X7 kamera yetenekleri beklentileri karşılayacak mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.