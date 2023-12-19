 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oppo Find X7'nin kamera özellikleri sızdırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Oppo Find X7'nin kamera özellikleri sızdırıldı

Oppo Find X7'nin kamera özellikleri sızdırıldı. Standart model üçlü kamera dizilimine sahip olacakken, Pro ve Ultra modelleri aynı kamera yeteneklerine sahip olacak.

Oppo Find X7\'nin kamera özellikleri sızdırıldı
19.12.2023 - 15:13,
Abone Ol

Rekabetin üst düzeyde olduğu akıllı telefon dünyasında zirve isimlerin arasında yer almak isteyen Oppo, orta sınıf cihazlarıyla olduğu kadar amiral gemisi modelleriyle de payını arttırmak istiyor. Şirket, yeni amiral gemisi için son dokunuşları yapıyor. Sızıntı haberler de giderek arttı. Son olarak Oppo Find X7 kamera özellikleri de sızdırıldı.

Oppo Find X7 Pro ve Ultra, 50 Megapiksel LYT900 sensörünü kullanacak

Son dönemde Oppo Find X7 serisi hakkında sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor. Seri, 2024'ün ilk amiral gemisi modellerini içerecek. Doğruluk payı yüksek sızıntılarla bilinen Digital Chat Station, hem serinin kamera özelliklerini açıkladı hem de afişlerinden birini paylaştı.

Paylaşılan rapora göre Oppo serisinin standart modeli olan Find X7, üçlü bir kamera dizilimine sahip olacak. OmniVision OV64B sensörlü ve 3x optik yakınlaştırmalı 50 Megapiksel LYT808 ana kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 64 Megapiksel telefoto lens eşlik edecek.

ColorOS 14 alacak yeni Oppo modelleri belli oldu!

Serinin güçlü oyuncuları Oppo Find X7 Pro ve Ultra, aynı kamera yeteneklerine sahip olacak. Sony'nin ürettiği 50 Megapiksel LYT900 ana kamerası, 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 3x optik yakınlaştırmaya sahip Sony IMX890 50 Megapiksel telefoto lens ile sahne alacak.

Öte yandan daha önceki sızıntılara baktığımızda Standart modelin MediaTek Dimensity 9300 ile geleceğini söyleyebiliriz. Ek olarak Oppo Find X7 Pro ve Ultra ise Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacak.

Sizce Oppo Find X7 kamera yetenekleri beklentileri karşılayacak mı? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Sony, Oppo, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oppo Find X7'nin kamera özellikleri sızdırıldı - Son Dakika


14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:50
Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı

Son Dakika
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:50 Amerikalı repçi sahneye çıkardığı kadını iterek sahneden aşağı attı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 15:20:00. #1.12#
SON DAKİKA: Oppo Find X7'nin kamera özellikleri sızdırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement