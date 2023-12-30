OPPO Find X7: Yeni amiral gemisi tanıtıldı!

Fiyat performans cihazları ile bilinen OPPO'nun yeni amiral gemisi ortaya çıktı. OPPO yeni amiral gemisi akıllı telefonun resmi görsellerini sundu. Modüler kameraları ile dikkat çeken yeni OPPO Find X7 özellikleri ve detayları haberimizde…

OPPO Find X7 tasarımı ve teknik özellikleri!

Resmi Türkiye satışı şu an için düşük bir ihtimal. Ancak yeni amiral gemisi telefon farklı özellikleri ile göz dolduruyor. Paylaşılan resmi görsellerde ise dikkatleri en çok çeken detaylar ise kamera modülleri oldu. OPPO Find X7 serisi baz model Find X7 ve Find X7 Ultra olmak üzere 2 cihaz olarak çıkış yapacak. Telefonların tanıtım tarihi ise 8 Ocak 2024.

Tasarımları netlik kazanan telefonların kamera özelliklerine değineceğiz. Ancak ilk olarak kasa tasarımı ile başlayalım. Telefon oldukça zarif bir tasarıma sahip. Cihaz ince çerçeveleri ve kavisli ekranı ile ergonomik bir yapı sunuyor. Bunun yanında arka tarafta yer alan dev kamera modülü ise oldukça ince. Kaba bir görüntü sunmuyor.

Uygun fiyatlı Nothing Phone (2a) render görüntüleri

Cihazda global çapta ilk ve tek olan çift periskop telefoto yani zoom kamerası bulunuyor. Bunun yanında 1-inç boyutundaki Sony LYT-900 sensörünü ana merkeze konumlandıran OPPO, zoom konusunda rakipsiz olacağını belirtiyor. Ayrıca OPPO ve Hasselblad ortaklığı ile birlikte "HyperTone" kamera sistemi de cihazlarda yerini alacak.

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