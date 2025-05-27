Orhaneli\'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Orhaneli Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuarda konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti, başarılar diledi.

Fuara, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır da katıldı.