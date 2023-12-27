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Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti

Parazit filminin başrol oyuncularından Lee Sun-kyun, beklenmedik bir şekilde ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeni hakkında çeşitli iddialar bulunuyor.

Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti
27.12.2023 - 20:28,
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Geçtiğimiz gün beklenmedik bir haber gündeme geldi. Oscar ödülü alan Parazit filminin başrollerinden biri olan Lee sun-kyun, ölü bulundu. Ünlü ismin ölüm nedeni olarak ise pek çok iddia yer alıyor. Peki, asıl gerçek ne? İşte detaylar!

Lee Sun-kyun hakkında uyuşturucu soruşturması vardı!

Geçtiğimiz yıllarda Oscar alarak adından sıkça söz ettiren filmlerden biri olan Parazit, büyük ses getirdi. Geçtiğimiz gün ise beklenmedik bir haber gündeme geldi. Haberlere göre filmin başrol oyuncularından olan Lee Sun-kyun, hayatını kaybetti.

Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti

Ortaya çıkan bilgiler sonucunda ünlü ismin arabasında ölü bulunduğu belirtildi. Ayrıca haberlere göre Lee Sun-kyun, öldüğünde araçla birlikte yanar durumda kömürlerin yanında yer alıyordu. Bundan dolayı da intihar ettiğine dair de birçok iddia var.

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Henüz 48 yaşında olan Lee Sun-kyun ile ilgili gerçek ise eşinin evde bir not bulmasıyla ortaya çıktı. Söz konusu notun intihar notuna benzediği de belirtildi. Ünlü aktör daha öncesinde Güney Koreli yetkililerin soruşturması altındaydı.

Bunun nedeni ise uyuşturucu kullandığına dair suçlamalardı. Söz konusu soruşturma ile birlikte Lee'nin uzun süre ifade verdiği ortaya çıktı. Bu ifade sonrasında da ünlü ismin birçok işini kaybettiği bilgisi belirtildi.

Oscar Ödüllü Filmin Ünlü İsmi Hayatını Kaybetti

Parazit filminde önemli bir başarı elde eden oyuncu, karşımıza varlıklı Park ailesinin babası olarak yer aldı. Bu film öncesinde de Apple TV+'ın ilk Kore dizisi olan Dr. Brain'de başrolde bulundu. Ancak dünya çapında başarıyı 2020 Oscar Ödüllerinde En İyi Film seçilerek elde etti.

Peki, siz Lee Sun-kyun ölüm olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ölüm nedeni intihar olabilir mi'Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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