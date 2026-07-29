Osmaniyeli öğrenciler TEKNOFEST için SİHA geliştiriyor - Son Dakika
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Osmaniyeli öğrenciler TEKNOFEST için SİHA geliştiriyor

Osmaniyeli öğrenciler TEKNOFEST için SİHA geliştiriyor
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Osmaniye’de Initium SİHA Takımı, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek SİHA Kategorisi yarışmaları için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Osmaniye'de Initium SİHA Takımı, Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek SİHA Kategorisi yarışmaları için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Osmaniye Gençlik Merkezi-Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmayı hedefleyen takım, geliştirdiği insansız hava aracı projesi ile öğretmeni Hüseyin Yılmaz danışmanlığında çalışmalarını yürüten takımda Berat Akıl, Mevra Bozavlı, Gülşen Sarıyıldırım, Habib Seyid Günaslan, Metehan Eymen Canik ve Yakuphan Kaşlı yer alıyor. Öğrenciler, geliştirdikleri insansız hava aracı (SİHA) projesi üzerinde tasarım, yazılım, elektronik ve uçuş testleri başta olmak üzere birçok alanda ekip halinde çalışmalarını sürdürüyor. Azim, disiplin ve ekip ruhuyla hazırlıklarına devam eden ekip, proje sürecinde hem teknik bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de savunma ve havacılık teknolojilerine katkı sunabilecek yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST SİHA Kategorisi'nde başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Osmaniyeli öğrenciler, yarışmada şehri en iyi şekilde temsil ederek önemli bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

"Gençlerimize burada bir vizyon kazandırmak istiyoruz"

Biz burada gençlerimize sadece yol gösteriyoruz diyen öğretmen Hüseyin Yılmaz, "Savaş İHA kategorisinde bu yıl TEKNOFEST'e gençlerle birlikte başvurduk. Gençlerimiz 9. sınıf öğrencileri. Sağ olsun Osmaniye Gençlik Merkezi de çalışmalarımıza destek oldu. Hem atölye hem de malzeme desteği sağladılar. Bu projeyi Gençlik Merkezimizle birlikte yürütüyoruz. Gençlerimize burada bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Onlar bugün bizim öğrencilerimiz ancak sınav kaygıları da yaşıyorlar ve ilerleyen yıllarda farklı eğitim kademelerine geçecekler. Bu yıl 9. sınıf öğrencileriyle başladık. Seneye yeni gelen 9. sınıf öğrencilerini de ekleyerek 10 ve 11. sınıflarla birlikte bu süreci devam ettireceğiz. İlerleyen yıllarda bu öğrencilerimiz, kendilerinden sonra gelecek gençlere de rehberlik ederek belki üniversitede, belki de üniversite sonrası kategorilerde bu yarışmaları sürdürmeye devam edecekler. Bizim amacımız onlara bir yol açmak. Burada sadece danışmanız, sadece yol gösteriyoruz. Bütün süreç gençlerimizin emeğiyle ilerliyor. Pilotluğu da, uçuş kabiliyetleri de, elektronik, bilişim ve uçuş sistemlerini öğrenmeleri de tamamen onların gayretleriyle şekilleniyor. Biz burada yalnızca yol gösterici oluyoruz. Belki yaz tatilindeyiz ama biz tatilimizi kullanmıyoruz. Yaklaşık bir, bir buçuk aydır öğrencilerimiz için burada çalışıyoruz. İnşallah sonuçlar da güzel olur" diye konuştu.

Günaslan: "Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyorum"

Havacılıkla ilgili merakım olduğu için model uçak yapımına başladığını söyleyen Habib Seyid Günaslan, "Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Arkadaşlarımla birlikte takım olarak TEKNOFEST SİHA projemizi gerçekleştirdik. Hep birlikte bu uçakları yaptık. İlk deneme uçağımızda kaza-kırım yaşadık. Daha sonra yaptığımız bu uçağı ise başarılı bir şekilde uçurduk. Bizim için yorucu bir süreç oluyor. Ama bir şeyler başardığımızı hissedince bütün yorgunluğa değiyor. Havacılıkla ilgili sürekli araştırmalar yapıyordum. Bir gün internette model uçaklarla ilgili bir video gördüm. Sonra merak saldım ve kendi kendime uçak yapmaya başladım. Takımımızın pilotu olarak da pilotluğumu geliştirdim. Örnek aldığım kişi Selçuk Bayraktar. Kendisini örnek alıyorum" ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST'te başarılı olmak istediklerin söyleyen Mevra Bozavlı, "Başlarda BİLSEM'de zaten bir takımımız vardı. Daha sonra TEKNOFEST'e katılma sürecimiz başladı. Bu şekilde bu yola girmiş olduk. Ardından projeyi yürüttük ve İHA'larımızı hazırladık. Yaklaşık iki aydır projemizi geliştirmeye devam ediyoruz. TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'yı heyecanla bekliyoruz. En büyük hayalim ise ileride mühendislik alanında bir mesleğe sahip olmak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Osmaniyeli öğrenciler TEKNOFEST için SİHA geliştiriyor - Son Dakika

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