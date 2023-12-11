 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı!

Otokar Arma 8×8, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez girdi. Arma 8×8 sayesinde zorlu şartlarda görev yapacak olan unsurların personel emniyeti sağlanacak. Arma ailesi 4×4, 6×6 ve 8×8 olmak üzere farklı altyapılar üzerinde konfigüre edilebiliyor. Arma 8×8 modeli Aselsan tarafından modernize edilerek mayınlı bölge temizleme konusunda yetenekli hale getirildi.

Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı!
11.12.2023 - 23:13,  Güncelleme: 23:17
Abone Ol

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Otokar Arma 8×8 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle yüksek dağlık araziler gibi zorlu şartlarda görev yapacak olan Arma 8×8 sayesinde mayınlı bölgedeki unsurlar personel emniyeti alınarak kolayca temizlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez giren Arma 8×8 zırhlı kara aracı ve detayları haberimizde…

Otokar Arma 8×8 ilk kez TSK envanterinde yer aldı!

Sektör içerisinde pek çok alanda görmeye alıştığımız Otokar markası savunma sanayi tarafında yine bir atılıma imza atıyor. Zırhlı kara araçları kategorisinde Arma serisi ile yer alan Otokar, Arma 8×8 modeli ile TSK envanterine ilk kez giriş yaptı. Özellikle Aselsan ile yapılan ortaklık sonucunda araç gerçek bir mayınlı bölge canavarına dönüşmüş durumda.

Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı!

Otokar Arma ailesi 4×4, 6×6 ve 8×8 olmak üzere 3 farklı altyapı üzerinde konfigüre edilebiliyor. Araçlar kullanılacak olan arazi şartları, görev şartları ve personel sayısı göz önüne alınarak farklı tipte birçok özellikle üretiliyor. Bunlardan TSK envanterine ilk kez giriş yapanı ise Arma ailesinin 8×8 versiyonlu zırhlı araç modeli.

Aselsan rekora koşuyor! Yüksek teknoloji siparişleri tavan yaptı

Arma 8×8 modeli Aselsan tarafından yürütülen YENER Modern Mayın Tespit Sistemi kapsamında modernize edildi. Görev başındayken dışarıdan baktığınızda "uzaylılar Dünya üzerinde örnek topluyor galiba" diye düşündürecek olan Arma 8×8 mayınlı bölge temizleme konusunda YENER projesi sayesinde oldukça yetenekli.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulan araç, sahip olduğu özel donanımlarla el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı!

Bunun yanında sahip olduğu yeni nesil özel radar işaretleme sistemleri, sensörleri ve algılayıcıları sayesinde farklı zemin ve toprak tiplerinde dahi tüm mayın, patlayıcı, bomba vb. tehlike unsurlarını algılayarak önlem alıyor.

Otokar Arma şu an dünya üzerinde halihazırda 3 kıtada, 5 ülkede, 9 ayrı aktif kullanıcı tarafından aktif olarak görevlere katılıyor. Markanın 4×4 ve 6×6 serileri için de bu çapta bir modernizasyon paketi projesine dahil ederek araçların yeteneklerini arttırması planlanıyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Arma Reforger, Tragger, Otokar, TSK, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı! - Son Dakika


21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim

Son Dakika
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel yaşananları anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement