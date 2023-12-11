Otokar Arma 8×8 TSK envanterinde yer aldı!

Geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan Otokar Arma 8×8 ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle yüksek dağlık araziler gibi zorlu şartlarda görev yapacak olan Arma 8×8 sayesinde mayınlı bölgedeki unsurlar personel emniyeti alınarak kolayca temizlenecek. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ilk kez giren Arma 8×8 zırhlı kara aracı ve detayları haberimizde…

Otokar Arma 8×8 ilk kez TSK envanterinde yer aldı!

Sektör içerisinde pek çok alanda görmeye alıştığımız Otokar markası savunma sanayi tarafında yine bir atılıma imza atıyor. Zırhlı kara araçları kategorisinde Arma serisi ile yer alan Otokar, Arma 8×8 modeli ile TSK envanterine ilk kez giriş yaptı. Özellikle Aselsan ile yapılan ortaklık sonucunda araç gerçek bir mayınlı bölge canavarına dönüşmüş durumda.

Otokar Arma ailesi 4×4, 6×6 ve 8×8 olmak üzere 3 farklı altyapı üzerinde konfigüre edilebiliyor. Araçlar kullanılacak olan arazi şartları, görev şartları ve personel sayısı göz önüne alınarak farklı tipte birçok özellikle üretiliyor. Bunlardan TSK envanterine ilk kez giriş yapanı ise Arma ailesinin 8×8 versiyonlu zırhlı araç modeli.

Aselsan rekora koşuyor! Yüksek teknoloji siparişleri tavan yaptı

Arma 8×8 modeli Aselsan tarafından yürütülen YENER Modern Mayın Tespit Sistemi kapsamında modernize edildi. Görev başındayken dışarıdan baktığınızda "uzaylılar Dünya üzerinde örnek topluyor galiba" diye düşündürecek olan Arma 8×8 mayınlı bölge temizleme konusunda YENER projesi sayesinde oldukça yetenekli.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulan araç, sahip olduğu özel donanımlarla el yapımı patlayıcı ve mayınları tespit, teşhis ve işaretleme görevlerini yerine getirerek personel güvenliğini en üst seviyede tutuyor.

Bunun yanında sahip olduğu yeni nesil özel radar işaretleme sistemleri, sensörleri ve algılayıcıları sayesinde farklı zemin ve toprak tiplerinde dahi tüm mayın, patlayıcı, bomba vb. tehlike unsurlarını algılayarak önlem alıyor.

Otokar Arma şu an dünya üzerinde halihazırda 3 kıtada, 5 ülkede, 9 ayrı aktif kullanıcı tarafından aktif olarak görevlere katılıyor. Markanın 4×4 ve 6×6 serileri için de bu çapta bir modernizasyon paketi projesine dahil ederek araçların yeteneklerini arttırması planlanıyor.