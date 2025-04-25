Özgür Soy: İstanbul\'da ilk sürücüsüz hat Sultanbeyli\'ye uzanacak

Haberler.com ekranlarında Melis Yaşar'ın sunduğu Kariyer 4.0 programına katılan Dr. Özgür Soy, İstanbul'un toplu ulaşım sistemindeki sürücüsüz hatlar ve gelecekteki projeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Soy, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak yeni hatlar ve hızlı ray projelerinden de söz etti.

"İSTANBUL'DA İLK SÜRÜCÜSÜZ HAT M5 HATTI, YAKINDA SULTANBEYLİ'YE ULAŞACAK"

İstanbul'da sürücüsüz metro projelerinin hızla ilerlediğini vurgulayan Özgür Soy, "İstanbul'da ilk sürücüsüz hat M5 hattı, yakında Sultanbeyli'ye ulaşacak" dedi. Dünyada da sürücüsüz metro hatlarının büyük bir trend haline geldiğini belirten Soy, bu sistemlerin toplu taşımada hem konforu hem de güvenliği artırdığını ifade etti.

"OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ İÇEREN METROBÜS HATTINDA DENEME YAPTIK"

Otonom ulaşım sistemlerine olan ilginin sadece metro hatlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Soy, "Otonom sürüş sistemi içeren metrobüs hattında bir araç denemesi yaptık" bilgisini verdi. Sürücüsüz metrolarda da tamamen insansız bir sistem bulunmadığını belirten Soy, "Sürücüsüz metrolarda aracın içinde 'Acil Müdahale Personeli' dediğimiz kişi bulunuyor" diyerek güvenlik protokollerine dikkat çekti.

"HIZLI RAY PROJESİ İLE İSTANBUL'UN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA 1 SAATTE ULAŞILACAK"

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yeni projelerin de gündemde olduğunu açıklayan Özgür Soy, "En önemli projelerimizden biri, İstanbul'un bir ucundan bir ucuna 1 saatin altında ulaşım sağlayacak olan Hızlı ray projesi" dedi. Soy, Türkiye'de metronun dünya ortalamasına kıyasla çok daha ucuz olduğunu ve günde 3 milyondan fazla yolculuk gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.