Pocketpair son ayların rekor kıran oyunu Palworld için beklenmedik bir 1 Nisan şakası paylaştı. Stüdyo tarafından hazırlanan video, Palworld'deki karakterlerin bir buluşma simülasyonu oyununda yer alacağını gösteriyor. Bu şaka ise Twitter'da karışık yorumlar ile karşılaştı.
Palworld, 1 Nisan için "flört simülasyonu" geliştirdi
Pocketpair, "Palworld – More Than Just Pals" (Palworld – Arkadaştan Daha Fazlası) başlıklı bir oyun tanıttı. Popüler yapımın romantizm odaklı bir devamı olan bu simülasyon oyunu, "flört simülatörü" olarak gösterildi. Duyuruya anime tarzında bir fragman da eşlik etti.
Twitter'da paylaşılan görselde, Palworld'deki karakterlerin lise yılları ve romantik ilişkileri ele alındı. Örneğin Lovander, diğer öğrencilere kur yapan bir "flörtöz" olarak gösterildi. Ancak tüm tanıtımların 1 Nisan şakası olduğunu, böyle bir simülasyon oyununun geliştirilmediğini belirtelim.
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Oyun bir süre önce silahlar ve Pals'ları içeren çalıştırma sistemleri gibi unsurları nedeniyle tartışmalara yol açmıştı. 1 Nisan şakası ise şirketin tartışmaları mizahi bir şekilde ele aldığını gösteriyor.
İlk olarak 2021'de tanıtılan Palworld, oyuncuları özel toplar kullanarak Pals adı verilen yaratıkları yakalayabilecekleri bir dünyayla tanıştırıyor. Oyunu Pokemon'dan ayıran unsur, oyuncuların hayatta kalmak için Dostlarına, silahlarına ve işçilik becerilerine güvenerek zorlu bir ortamda gezinmeleri.
Microsoft'a göre Palworld, Xbox Game Pass'te şimdiye kadarki en büyük üçüncü taraf yapım oldu. Oyunun alışılmadık yapısı, oyuncular arasında güçlü bir yankı uyandırmış gibi görünüyor.
Son Dakika › Teknoloji › Palworld için beklenmedik bir 1 Nisan şakası - Son Dakika
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