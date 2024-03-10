ABD, bir süredir askeri kaynaklardan gelen uzaylı ve UFO raporlarıyla çalkalanıyor. Pentagon ve NASA'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalardan en yenisi yayınlandı. Peki Pentagon'un son UFO raporu neler söylüyor? İşte detaylar.
Pentagon: Yıllardır hiç UFO bulamadık
Pentagon, onlarca yıldır rapor edilen tanımlanamayan uçan cisimlerin (UFO), dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadı. Geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne sunulan rapor, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası uyarınca incelendi.
Pentagon'un yayınladığı belge; ABD hükümetinin 1945'ten günümüze kadar UFO veya yeni adıyla tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında yürüttüğü soruşturmaları özetliyor. Raporun temel bulgularına göre gözlemlerin hiçbiri dünya dışı bir teknolojiyi temsil etmiyor.
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Hükümet, akademik araştırma ve askeri kaynaklardan gelen birçok gözlem olsa da, bunların dünya dışı kaynaklarla bağlantısı bulunmuyor. Bu kapsamda araştırma yürüten ABD, çoğu vakanın sıradan nesneler veya atmosferik kırılımlar olabileceğini düşünüyor.
ABD hükümeti 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana UFO raporlarını uçuş güvenliği riski oluşturup oluşturmadığını inceledi. Ancak rapor, incelemelerin hiçbirinde "uzaylı ziyareti" veya uzay aracı izine rastlanmadığı sonucuna vardı.
Pentagon'un sunduğu özet, gözlemlerin devam edeceğine dikkat çekiyor. Yine de, bugüne kadar sunulan hiçbir belgenin dünya dışı teknolojilerden kaynaklanmadığı belirtildi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni araştırma sonuçları doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
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