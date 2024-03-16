PlayStation 5 Pro Çıkış Tarihi Sızdırıldı

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Geçtiğimiz hafta içerisinde Insider Gaming'den Tom Henderson, Sony'nin üçüncü taraf geliştiricilere gönderdiği mektuptan PS5 Pro teknik özelliklerini sızdırmıştı. Şimdi de PlayStation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldığı iddia ediliyor.

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi, sandığımızdan daha yakın olabilir

PlayStation 5 Pro'nun 4K çözünürlükte geliştirilmiş ve sabit kare hızı sunacağı, ayrıca 8K çözünürlük için bir "performans modu" olacağı tahmin ediliyor.

PS5 Pro'nun beklenen özellikleri arasında oyunların %45 daha hızlı işlenebilmesi ve ray tracing yeteneklerinin standart modeline göre iki ila üç kat daha hızlı olması bulunuyor.

Bunlar, Tom Henderson'ın sızdırdığı bilgilere dayanarak ortaya atılan detaylar. Tom Henderson'ın bir başka sızıntısına göre PlayStation 5 Pro çıkış tarihi, önümüzdeki tatil sezonunda olacak.

Tatil sezonu, Amerikanların kullandığı bir tabir ve Kasım ila Ocak ayı arasındaki sürece tekabül ediyor. Bildiğiniz gibi bu süreçte Noel ve yılbaşı bulunuyor.

8K çözünürlük ve dahası! PlayStation 5 Pro özellikleri sızdı

Ancak şirket, bu yıl içerisinde yeterince birinci parti oyun yayınlamadığını düşünecek olursa bu durum değişebilir. Yeni bir konsolun piyasaya sürülmesi, mevcut stok sorunları nedeniyle bazı zorluklarla karşılaşabilir. Bu nedenle, PS5 Pro'nun piyasaya sürülmesinin ardından talebi karşılamak için üretim ve dağıtım süreçlerinin nasıl yönetileceği merak konusu.

Siz bu sızdırılan çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.