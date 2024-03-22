Sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren POCO'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun giriş segmente hitap etmesi beklenirken, fiyat ve özellik gibi konularda da kullanıcıları üzmeyeceği söyleniyor. Son raporlar POCO C61 modelinin fiyatını ve özelliklerini gözler önüne seriyor.
POCO C61 özellikleri ve fiyatı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Appuals, yaklaşan POCO C61'le ilgili teknik ve fiyat ayrıntılarını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.
Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.
Xiaomi'den bir modele daha HyperOS!
Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu kapsamda POCO C61 modelinin sırasıyla Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de bazı teknik farklılıklarla gelebilecekleri ifade ediliyor.
İşte akıllı telefonun bugüne dek sızdırılan özellikleri:
Son Dakika › Teknoloji › POCO C61 Modeli İçin Geri Sayım Başladı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika Hakkari'de kurulan bilişim laboratuvarı, 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi kapsamında hizmete açıldı. Vali Ali Çelik, gençlerin istihdam sorununa çözüm olacak bu projenin önemine vurgu yaptı. Eskişehir'de TEI tarafından üretilen milli havacılık motorları Vilayet Meydanı'nda sergilendi. Ziyaretçiler, motorların yapım sürecini izleme imkanı buldu ve mühendislerden bilgi aldı. Sergiyi gezenler, Türk mühendislerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. 2023 Dijital Haber Raporu'na göre, 'haberler.com' Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6'ncı sitesi oldu. Dijital habercilikte büyük bir önem kazanan 'haberler.com', güncel gelişmeleri dijital mecrada okurlarına sunuyor. Mart güncellemeleriyle Windows'a getirilen Local Security Authority Subsystem Service (Lsass) Bellek Sızıntısı hatası, domain kontrol cihazlarında ciddi sorunlara ve çökmelere neden oluyor. Microsoft'a göre, bu hata Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 sürümlerini etkiliyor. 12 Mart'ta yayımlanan KB5035855 ve KB5035857 Windows Server güvenlik güncellemeleri, Lsass'da bir Bellek Sızıntısı oluşturdu. Bu sızıntı nedeniyle, etkilenen sunucularda bellek doldu ve sistemler çöktü, ardından beklenmedik yeniden başlatmalar gerçekleşti. Microsoft Windows forumlarındaki yöneticiler, çoğu DC'de sürekli artan Lsass bellek kullanımı yaşandığını ve sonuçta sistemlerin çöktüğünü bildiriyor. Microsoft, Kerberos kimlik doğrulama isteklerinin işlenmesiyle ilişkili olduğunu belirttiği bu Bellek Sızıntısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, bu hatanın Lsass'ı çökertebileceğini ve bu durumun domain kontrol cihazlarının beklenmedik yeniden başlatılmasına yol açabileceğini söyledi. Microsoft, sorunun kaynağını tespit ettiğini ve 'önümüzdeki günlerde' bir çözüm yayımlayacağını açıkladı. Bu sorun çözülünceye kadar, hatalı güncellemenin kaldırılması geçici bir çözüm sağlayabilir. Bu hata, kurumsal Windows Server ortamlarında ciddi iş aksamalarına yol açabilir ve Microsoft'un bu tür güncellemelerde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl düzenlenecek olan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülü için adayları açıkladı. 28 modelin yer aldığı listede, jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan 7 araç finale kalmaya hak kazanacak. Finalde en fazla oyu alan model, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi olacak. WhatsApp, kullanıcılarına yeni ve çeşitli ifade seçenekleri sunmak için Unicode 15.1 kapsamında 6 yeni emoji ekliyor. Bu güncelleme, sosyal mecralardaki emoji kullanımında daha fazla çeşitlilik ve renklilik vaat ediyor. Yeni emojiler, dijital iletişimde ifade çeşitliliğini ve zenginliğini artırarak, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini daha detaylı ve renkli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kullanıcılar için birçok imkan sunan yapay zeka siteleri hızla artıyor. ChatGPT, Google Gemini AI, Copilot ve Midjourney gibi en iyi yapay zeka siteleri ve uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca fiyatlandırma ve abonelik modelleri de açıklanıyor. Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'na göre sondakika.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu. Doğru, anlık ve tarafsız haberleri okuyucularına sunan sondakika.com, geniş yelpazedeki haberleri tarafsız bir şekilde sunarak her kitleye hitap ediyor. Yapılan araştırma raporlarına göre sondakika.com, yüzde 29 gibi yüksek bir oranla birinci sıraya yerleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşarak Türk gençlerinin Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi uçakları üreterek gökyüzüne Türk'ün imzasını attığını belirtti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ise gençlere ilim alanında başarı elde etmeleri için cesaretlendirici sözler söyledi. Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar.
ÖzellikDetaylarEkran6,71 inç IPS LCD, 1650 x 720 piksel, 90 HzİşlemciMediaTek Helio G36RAM4 GB/ 6 GBDepolama64 GB/ 128 GB (microSD kart desteği)Arka Kameralar8 MP (ana) + 0,08 MP (derinlik sensörü)Ön Kamera5 MPBatarya5.000 mAh, 10W hızlı şarj desteğiBağlantıUSB-C, 3,5 mm kulaklık girişiEkstra ÖzelliklerYana monte parmak izi tarayıcıRenk SeçenekleriSiyah, mavi, yeşilİşletim SistemiAndroid 14
Son Dakika › Teknoloji › POCO C61 Modeli İçin Geri Sayım Başladı: İşte Özellikleri ve Fiyatı - Son Dakika
Hakkari'de kurulan bilişim laboratuvarı, 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor' projesi kapsamında hizmete açıldı. Vali Ali Çelik, gençlerin istihdam sorununa çözüm olacak bu projenin önemine vurgu yaptı.
Eskişehir'de TEI tarafından üretilen milli havacılık motorları Vilayet Meydanı'nda sergilendi. Ziyaretçiler, motorların yapım sürecini izleme imkanı buldu ve mühendislerden bilgi aldı. Sergiyi gezenler, Türk mühendislerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.
2023 Dijital Haber Raporu'na göre, 'haberler.com' Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6'ncı sitesi oldu. Dijital habercilikte büyük bir önem kazanan 'haberler.com', güncel gelişmeleri dijital mecrada okurlarına sunuyor.
Mart güncellemeleriyle Windows'a getirilen Local Security Authority Subsystem Service (Lsass) Bellek Sızıntısı hatası, domain kontrol cihazlarında ciddi sorunlara ve çökmelere neden oluyor. Microsoft'a göre, bu hata Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 sürümlerini etkiliyor. 12 Mart'ta yayımlanan KB5035855 ve KB5035857 Windows Server güvenlik güncellemeleri, Lsass'da bir Bellek Sızıntısı oluşturdu. Bu sızıntı nedeniyle, etkilenen sunucularda bellek doldu ve sistemler çöktü, ardından beklenmedik yeniden başlatmalar gerçekleşti. Microsoft Windows forumlarındaki yöneticiler, çoğu DC'de sürekli artan Lsass bellek kullanımı yaşandığını ve sonuçta sistemlerin çöktüğünü bildiriyor. Microsoft, Kerberos kimlik doğrulama isteklerinin işlenmesiyle ilişkili olduğunu belirttiği bu Bellek Sızıntısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, bu hatanın Lsass'ı çökertebileceğini ve bu durumun domain kontrol cihazlarının beklenmedik yeniden başlatılmasına yol açabileceğini söyledi. Microsoft, sorunun kaynağını tespit ettiğini ve 'önümüzdeki günlerde' bir çözüm yayımlayacağını açıkladı. Bu sorun çözülünceye kadar, hatalı güncellemenin kaldırılması geçici bir çözüm sağlayabilir. Bu hata, kurumsal Windows Server ortamlarında ciddi iş aksamalarına yol açabilir ve Microsoft'un bu tür güncellemelerde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl düzenlenecek olan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülü için adayları açıkladı. 28 modelin yer aldığı listede, jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan 7 araç finale kalmaya hak kazanacak. Finalde en fazla oyu alan model, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi olacak.
WhatsApp, kullanıcılarına yeni ve çeşitli ifade seçenekleri sunmak için Unicode 15.1 kapsamında 6 yeni emoji ekliyor. Bu güncelleme, sosyal mecralardaki emoji kullanımında daha fazla çeşitlilik ve renklilik vaat ediyor. Yeni emojiler, dijital iletişimde ifade çeşitliliğini ve zenginliğini artırarak, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini daha detaylı ve renkli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.
Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kullanıcılar için birçok imkan sunan yapay zeka siteleri hızla artıyor. ChatGPT, Google Gemini AI, Copilot ve Midjourney gibi en iyi yapay zeka siteleri ve uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca fiyatlandırma ve abonelik modelleri de açıklanıyor.
Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'na göre sondakika.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu. Doğru, anlık ve tarafsız haberleri okuyucularına sunan sondakika.com, geniş yelpazedeki haberleri tarafsız bir şekilde sunarak her kitleye hitap ediyor. Yapılan araştırma raporlarına göre sondakika.com, yüzde 29 gibi yüksek bir oranla birinci sıraya yerleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşarak Türk gençlerinin Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi uçakları üreterek gökyüzüne Türk'ün imzasını attığını belirtti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ise gençlere ilim alanında başarı elde etmeleri için cesaretlendirici sözler söyledi.
Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar.
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