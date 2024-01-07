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POCO X6 Pro 5G AnTuTu Puanı: Xiaomi'nin Yeni Modeli Yüksek Skor Aldı - Son Dakika
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POCO X6 Pro 5G AnTuTu Puanı: Xiaomi'nin Yeni Modeli Yüksek Skor Aldı

Xiaomi'nin 11 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunacağı POCO X6 Pro 5G'nin AnTuTu skoru açıklandı. Cihaz, 1 milyon 464 bin 228 puan alarak orta segment telefonlar arasında en yüksek puanı elde etti. POCO X6 Pro'nun, Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış versiyonu olduğu belirtiliyor. Telefonun özellikleri arasında kamera tarafında bazı farklılıkların olabileceği ifade ediliyor.

POCO X6 Pro 5G AnTuTu Puanı: Xiaomi\'nin Yeni Modeli Yüksek Skor Aldı
07.01.2024 - 00:29,
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Xiaomi'nin 11 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı POCO X6 ailesi için bekleyiş devam ediyor. Çinli marka lansmanın yaklaşmasıyla cihazlarla ilgili resmi paylaşımlarına hız verirken, son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin AnTuTu skorunu gözler önüne serdi. İşte POCO X6 Pro 5G AnTuTu puanı!

POCO X6 Pro 5G AnTuTu puanı

Xiaomi, POCO X6 Pro 5G'nin AnTuTu'dan 1 milyon 464 bin 228 puan almayı başardığını duyurdu. Çinli firma bunun bir orta segment telefon için en yüksek puan olduğunu söylüyor. Öte yandan modelin geçen aylarda tanıtılan popüler bir Redmi modelinin yeniden markalanmış versiyonu olacağı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 ve X6 Pro modellerinin sırasıyla Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

HyperOS güncellemesi bir Xiaomi modeli için daha yolda!

Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin özellikleri şu şekildeydi:

ÖzellikDeğerEkran: 6.67 inç

120 Hz yenileme hızı

1.5K çözünürlük

2160 Hz dokunmatik örnekleme

446 PPI

1800 nit tepe parlaklık

1920 Hz PWM

HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera

8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB/ 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB/ 512 GB/ 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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SON DAKİKA: POCO X6 Pro 5G AnTuTu Puanı: Xiaomi'nin Yeni Modeli Yüksek Skor Aldı - Son Dakika
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