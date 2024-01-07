POCO X6 Pro 5G AnTuTu Puanı: Xiaomi\'nin Yeni Modeli Yüksek Skor Aldı

Xiaomi'nin 11 Ocak'ta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı POCO X6 ailesi için bekleyiş devam ediyor. Çinli marka lansmanın yaklaşmasıyla cihazlarla ilgili resmi paylaşımlarına hız verirken, son olarak serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin AnTuTu skorunu gözler önüne serdi. İşte POCO X6 Pro 5G AnTuTu puanı!

POCO X6 Pro 5G AnTuTu puanı

Xiaomi, POCO X6 Pro 5G'nin AnTuTu'dan 1 milyon 464 bin 228 puan almayı başardığını duyurdu. Çinli firma bunun bir orta segment telefon için en yüksek puan olduğunu söylüyor. Öte yandan modelin geçen aylarda tanıtılan popüler bir Redmi modelinin yeniden markalanmış versiyonu olacağı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 ve X6 Pro modellerinin sırasıyla Redmi Note 13 Pro 5G ve Redmi K70e'nin yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de özellikle kamera tarafında bazı teknik farklılıklarla gelecekleri ifade ediliyor.

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Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin özellikleri şu şekildeydi: