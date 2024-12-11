Popüler Mesajlaşma Uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu - Son Dakika
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Teknoloji

Popüler Mesajlaşma Uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu

Popüler Mesajlaşma Uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook\'ta Erişim Sorunu

WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma ve sosyal paylaşım platformlarındaki erişim sorunları kullanıcıları tedirgin etti. Kullanıcılar, giriş yapmakta ve paylaşımlarını gerçekleştirmekte zorluk çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu durum karşısında 'WhatsApp, Facebook, Instagram çöktü mü?' sorusunu sormaya başladılar. Yaşanan bu sorunun nedeni henüz bilinmiyor.

11.12.2024 21:10
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Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta?'dan açıklama bekliyor.

WHATSAPP'TA İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

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Son Dakika Teknoloji Popüler Mesajlaşma Uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta Erişim Sorunu - Son Dakika

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