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Retro oyun tutkunlarının bildiği üzere geçtiğimiz haftalarda App Store'da artık emülatörler indirmeye açıldı. Bunun üzerine bir güzel gelişme daha yaşandı. Popüler retro oyun emülatörü Delta, iPad'lere geliyor. Delta'nın iPad versiyonu geliştirici Riley Testut tarafından neredeyse tamamlanmış durumda.

Delta retro oyun emülatörü iPad için neredeyse hazır

Geçtiğimiz hafta sonu Threads platformunda yapılan bir duyuruyla Testut, Delta'nın iPad için neredeyse tamamlandığını ve sadece kontrol cihazı görünümlerinin tamamlanması ve bazı hataların düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Başlangıçta Delta'nın iPad'e getirilmesi geliştirme öncelikleri arasında yer almıyordu çünkü planlar, emülatörün çıkışını sınırlı bir şekilde alternatif uygulama mağazası AltStore PAL aracılığıyla gerçekleştirmekti ve bu platform iPad'i desteklemiyordu.

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Ancak Apple'ın yıllar önceki politikasını değiştirerek bu ayın başlarında retro oyun emülatörlerine App Store'da izin vereceğini duyurmasıyla birlikte, Testut'un planları da değişti. Delta, 17 Nisan'da ABD ve diğer ülkelerde App Store'da ücretsiz olarak sunuldu ve kullanıcılar, geliştiriciyi Patreon aracılığıyla destekleyerek geliştirme aşamasına katkıda bulundular.

Delta, App Store'daki çıkışından bu yana büyük ilgi gördü. NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy ve Game Boy Advance gibi klasik retro oyunları oynamak isteyen kullanıcılar, Delta'nın sunduğu imkanlardan faydalanmak için adeta sıraya girdi. Emülatör, popüler oyun kontrol cihazlarıyla uyumlu çalışıyor ve hileleri, kayıt durumlarını, yedeklemeleri, senkronizasyonu ve çok daha fazlasını destekliyor.

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Delta'nın iPad'e gelmesiyle birlikte oyuncular daha büyük bir ekranda retro oyunların tadını çıkarabilecekler. Hızlı ileri sarma seçeneği, sürekli basılması gereken düğmeler için "tut" düğmesi ve Haptic Touch desteği gibi özellikler, iPad kullanıcıları için de sunulacak.

Delta iPad uygulaması, Delta 1.6'nın App Store'da sunulmasıyla birlikte gelecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.