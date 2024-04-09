Porsche Macan Serisi Türkçe Konuşabilen Teknolojik Özelliklerle Güncellendi

Porsche Macan serisinin en son güncellemesi, Macan 4 ve Macan Turbo sürücü ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen ve Türkçe konuşabilen bir dizi teknolojik özellikleri duyurdu. Dikkat çeken yeniliklerden biri, araç içindeki ekran teknolojileri. İşte tüm detaylar…
Türkçe sesli asistanlı Porsche Macan 4 ve Turbo'nun üst düzey özellikleri
Artık Türkçe de konuşabilen Macan, sürücünün görüş alanına doğrudan yerleştirilmiş 12,6 inç kavisli bir enstrüman paneli ekranına sahip. Buna ek olarak, Porsche İletişim Yönetimi (PCM) sistemini yöneten 10,9 inçlik merkezi bir dokunmatik ekran bulunuyor.
İlk defa, 10,9 inçlik bir yolcu ekranı da opsiyonel olarak sunuluyor ve yolcuların bilgi-eğlence sistemine etkileşimde bulunmalarına ve hareket halindeyken video içerik akışı yapmalarına olanak tanıyor. Macan'da tanıtılan önemli bir yenilik, artırılmış gerçeklik baş üstü ekranı (HUD).
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Bu sistem, navigasyon okları gibi renkli AR içeriğini doğrudan ön cama yansıtarak, dijital bilgileri gerçek dünya ortamıyla birleştiriyor. HUD, önemli bilgileri sürücüyü rahatsız etmeden göstererek sürüş güvenliğini ve rahatlığını artırmayı amaçlıyor.
23 dil konuşan sesli asistan ve Türkçe desteği
Yeni Macan aynı zamanda "Hey Porsche" komutu ile aktive olan bir sesli asistana sahip. Bu sesli asistan, artık Türkçe de dahil olmak üzere 23 dil tanıyor. Bu, Türkiye'deki kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacak ve kullanıcı deneyimini artıracaktır.
Macan, Android Automotive OS'u benimsiyor ve Porsche Uygulama Merkezi, kullanıcıların araçlarından doğrudan üçüncü taraf uygulamaları yükleyip kullanmalarına imkan veriyor, bu da bir akıllı telefon gibi kullanılabilirliği artırıyor.
Apple CarPlay ve Android Auto'nun entegrasyonu geliştirilmiş ve Apple ve Google Haritalar doğrudan enstrüman panelinde gösterilebiliyor. Bu güncelleme, Macan'ın navigasyon ve bağlantı özelliklerini geliştirmeye yönelik daha geniş bir çabanın parçası.
Bu özellikleri Porsche Macan'ı sadece sürüş deneyimi açısından değil, aynı zamanda teknolojik yeniliklerle de dolu bir araç haline getiriyor. Artık Türkçe konuşabilen sesli asistanı ile Türkiye pazarında daha da cazip bir seçenek olacaktır.
Porsche Macan, artırılmış gerçeklik ve çoklu ekranlar gibi özellikleriyle konforu, çok yönlülüğü ve lüksü bir arada sunarak otomotiv teknolojisinde yeni bir standart belirliyor. Peki sizce Porsche bu özelliklerle rakiplerinden ayrılabilir mi? Diğer büyük markalara örnek olur mu? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Porsche Macan Serisi Türkçe Konuşabilen Teknolojik Özelliklerle Güncellendi - Son Dakika
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