Prof. Dr. Gültekin Çetiner: Barınma sorununa çözüm için blokzincir sistemleri geliştiriyoruz

Blokzincir teknolojisinin sadece kripto para ile sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gültekin Çetiner, Marmara Üniversitesi'nde yürüttükleri projelerle bu teknolojiyi sosyal problemlere çözüm aracı olarak konumlandırdıklarını belirtti. Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Çetiner, barınma sorunundan finansal araçlara kadar birçok alanda blokzincir tabanlı sistemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

"BLOKZİNCİR BİR VERİ YÖNETİM SİSTEMİDİR"

Blokzincir kavramının genellikle kripto paralarla anılsa da temelinde bir veri yönetim sistemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetiner, bu teknolojinin şeffaf, güvenilir ve müdahaleye kapalı yapısıyla birçok sektörde devrim yaratabileceğini söyledi.

"1000 KİŞİLİK BARINMA SİSTEMİ TASARLADIK"

Barınma krizine karşı geliştirilen projeye değinen Çetiner, "1000 kişiyle birlikte barınma sektöründe kullanım örneği olarak bir sistem tasarladık" dedi. Bu sistemin, toplumsal ihtiyaçlara yönelik pratik bir çözüm modeli olacağını ifade etti.

"BLOKZİNCİR TÜRKİYE'DE FİNANSAL ARAÇLARLA BULUŞUYOR"

"Çek ve seneti Türkiye'de blokzincirine ilk taşıyan biziz" diyen Çetiner, alıcı ve satıcıyı ödüllendiren bir çek modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yeni finansal sistemde kullanıcılar kendi döngü sürelerini ayarlayarak dinamik ve şeffaf işlemler gerçekleştirebiliyor.