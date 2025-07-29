Blokzincir teknolojisinin sadece kripto para ile sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Gültekin Çetiner, Marmara Üniversitesi'nde yürüttükleri projelerle bu teknolojiyi sosyal problemlere çözüm aracı olarak konumlandırdıklarını belirtti. Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Çetiner, barınma sorunundan finansal araçlara kadar birçok alanda blokzincir tabanlı sistemler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.
Blokzincir kavramının genellikle kripto paralarla anılsa da temelinde bir veri yönetim sistemi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çetiner, bu teknolojinin şeffaf, güvenilir ve müdahaleye kapalı yapısıyla birçok sektörde devrim yaratabileceğini söyledi.
Barınma krizine karşı geliştirilen projeye değinen Çetiner, "1000 kişiyle birlikte barınma sektöründe kullanım örneği olarak bir sistem tasarladık" dedi. Bu sistemin, toplumsal ihtiyaçlara yönelik pratik bir çözüm modeli olacağını ifade etti.
"Çek ve seneti Türkiye'de blokzincirine ilk taşıyan biziz" diyen Çetiner, alıcı ve satıcıyı ödüllendiren bir çek modeli üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yeni finansal sistemde kullanıcılar kendi döngü sürelerini ayarlayarak dinamik ve şeffaf işlemler gerçekleştirebiliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Prof. Dr. Gültekin Çetiner: Barınma sorununa çözüm için blokzincir sistemleri geliştiriyoruz - Son Dakika
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