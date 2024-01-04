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Realme 12 Pro ve Pro Plus Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Realme 12 Pro ve Pro Plus Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme'nin yeni telefonları Realme 12 Pro ve Pro Plus hakkında bilgiler gün geçtikçe artıyor. Periskop lensi ve yüksek yakınlaştırma özellikleriyle dikkat çeken telefonlar, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcileriyle güçlendirilecek.

Realme 12 Pro ve Pro Plus Özellikleri Ortaya Çıktı
04.01.2024 - 12:29,
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Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme'nin, 2018 yılında Oppo'dan ayrıldığından beri işleri rast gitmeye devam ediyor. Şirket, GT 5 Pro'nun ardından iki yeni telefonla pazar payını genişletmeye çalışacak. Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus hakkında bilgiler gün geçtikçe tazeleniyor. Öyle ki yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Realme 12 Pro Plus ve 12 Pro özellikleri!

Realme 12 Pro ve Pro Plus kullanıcılara neler vadediyor?

Realme'nin Hindistan'daki temsilcisi Realme India, X'te "200MP"nin üzerinin çizildiği "#Periscope zamanı" mesajını paylaştı. Bu yazı daha sonra bir teaser sayfasına bağlantı vererek, 200 megapiksel modülün sensör içi yakınlaştırmasına güvenmek yerine gerçek bir periskop lense sahip olmanın bazı avantajlarını ayrıntılarıyla anlatıyor.

??????????????? – It's time for #Periscope!?? #PeriscopeOver200MP

Know more: https://t.co/jH9H8nqRUD pic.twitter.com/sbHz51cThi

— realme (@realmeIndia) January 3, 2024

Periskop kameranın bahsi geçen avantajlarından biri elbette yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha iyi görüntü netliği. Linkte görülen örnekte portre fotoğrafları gösterilmektedir. Periskop kamerayla çekilen fotoğrafta ana konu ile arka plan arasında daha iyi bir ayrım olduğu göze çarpıyor.

Realme 12 Pro ve Pro Plus Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme 12 Pro'da periskop lens olacak. Ayrıca Realme 12 Pro Plus modeli de periskop lensi içerecek. Peki bu 200 megapiksel kameranın olmadığı anlamına mı geliyor? En azından Pro Plus modeli için bu henüz net değil. Hatırlatmakta fayda var ki Realme 11 Pro Plus'ta 200 megapiksel sensör var. Ancak herhangi bir optik yakınlaştırma söz konusu değil.

Realme 12 Pro ortaya çıktı: İki farklı model geliyor!

İki cihazın da Snapdragon 7 Gen 3 işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Realme 12 Pro'nun selefi Realme 11 Pro gibi tek RAM seçeneğine sahip olması beklenirken Pro Plus modelinde ise tekrardan ek bir veya birden fazla RAM seçeneği olması bekleniyor. Realme cihazlarla ilgili daha fazla detay vermezken periskop lensi olmayan bir telefonun amiral gemisi olamayacağını vurguladı.

Fikir vermesi açısından Realme 11 Pro Plus'ın özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

ÖzellikRealme 11 Pro PlusBoyutlar161.7 x 73.9 x 8.2 mmAğırlık189 grEkran6,7 inç Full HD+, HDR 10+, AMOLED, 120HzİşlemciMediaTek Dimensity 7020RAM12 GB LPDDR4X RAMDepolama256GB, 512GB, 1TBArka Kamera200 MP, f/1.7, 23mm (birincil), 1/1.4¨, 0.56µm, PDAF, OIS

8 MP, f/2.2, 16mm, 112° (geniş açı)

2 MP, f/2.4, (makro)Ön Kamera32 MP, f/2.5, 22mmPil5000mAh, 100W kabloİşletim SistemiAndroid 13 Realme UI 4.0DiğerBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, 3,5 mm kulaklık jakı, GPS, ekran altı parmak izi sensörü

Şimdilik ortaya çıkan Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus özellikleri bu kadardı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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