Realme 12 Pro ve Pro Plus Özellikleri Ortaya Çıktı

Shenzhen merkezli akıllı telefon üreticisi Realme'nin, 2018 yılında Oppo'dan ayrıldığından beri işleri rast gitmeye devam ediyor. Şirket, GT 5 Pro'nun ardından iki yeni telefonla pazar payını genişletmeye çalışacak. Realme 12 Pro ve Realme 12 Pro Plus hakkında bilgiler gün geçtikçe tazeleniyor. Öyle ki yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Realme 12 Pro Plus ve 12 Pro özellikleri!

Realme 12 Pro ve Pro Plus kullanıcılara neler vadediyor?

Realme'nin Hindistan'daki temsilcisi Realme India, X'te "200MP"nin üzerinin çizildiği "#Periscope zamanı" mesajını paylaştı. Bu yazı daha sonra bir teaser sayfasına bağlantı vererek, 200 megapiksel modülün sensör içi yakınlaştırmasına güvenmek yerine gerçek bir periskop lense sahip olmanın bazı avantajlarını ayrıntılarıyla anlatıyor.

??????????????? – It's time for #Periscope!?? #PeriscopeOver200MP Know more: https://t.co/jH9H8nqRUD pic.twitter.com/sbHz51cThi — realme (@realmeIndia) January 3, 2024

Periskop kameranın bahsi geçen avantajlarından biri elbette yüksek yakınlaştırma seviyelerinde daha iyi görüntü netliği. Linkte görülen örnekte portre fotoğrafları gösterilmektedir. Periskop kamerayla çekilen fotoğrafta ana konu ile arka plan arasında daha iyi bir ayrım olduğu göze çarpıyor.

Realme 12 Pro'da periskop lens olacak. Ayrıca Realme 12 Pro Plus modeli de periskop lensi içerecek. Peki bu 200 megapiksel kameranın olmadığı anlamına mı geliyor? En azından Pro Plus modeli için bu henüz net değil. Hatırlatmakta fayda var ki Realme 11 Pro Plus'ta 200 megapiksel sensör var. Ancak herhangi bir optik yakınlaştırma söz konusu değil.

İki cihazın da Snapdragon 7 Gen 3 işlemcilerinden güç alması bekleniyor. Realme 12 Pro'nun selefi Realme 11 Pro gibi tek RAM seçeneğine sahip olması beklenirken Pro Plus modelinde ise tekrardan ek bir veya birden fazla RAM seçeneği olması bekleniyor. Realme cihazlarla ilgili daha fazla detay vermezken periskop lensi olmayan bir telefonun amiral gemisi olamayacağını vurguladı.

Fikir vermesi açısından Realme 11 Pro Plus'ın özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.