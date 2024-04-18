Realme C65 5G\'nin Özellikleri Sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde 4G'li C65 modelini piyasaya süren Realme, şimdi aynı cihazın 5G destekli versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak cihazın özellikleri diğer modelden tamamen farklı. İşte sızıntılarla ortaya çıkan Realme C65 5G'nin tüm özellikleri.

Realme C65 5G neler sunuyor?

Realme yine orta segmente hitap eden bir modeli ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 4G desteği ile raflarda yerini alan C65, şimdi daha güncel teknolojilere sahip oluyor. Yakında gerçekleşecek lansmanla tanıtılacak olan 5G'li Realme C65, bugün lansman görselleri ve özellikleri ile kendini gösterdi.

Sızıntılara göre 6,67 inç büyüklüğünde LCD ekran ile gelecek olan Realme C65 5G, bu panelde 120Hz yenileme hızı ve 625 nit tepe parlaklık değeri sunacak. Gece kullanım için parlaklığını 1 nit'e kadar düşebilen C65 5G, ismindeki 5G takısını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi performans tarafında 4/6GB RAM bellekler ile destekleyen şirket, depolama tarafında 128GB olarak tek seçenek sunuyor. Ancak cihazın hafızası microSD kart desteği ile 2TB'a kadar yükseltilebiliyor.

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Arka tarafta 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanacak olan Realme C65 5G, bunun yanında bir yapay zeka lensini de taşıyor. Ön tarafına selfie çekimleri için 8 Megapiksellik bir kamera konuşlandıran C65 5G, elektriksel anlamda gücünü 15W hızlı şarjlı 5000 mAh'lik pilinden alıyor. Toplam 190 gram ağırlığa ve 7,89 mm kalınlığa sahip olan 5G'li Realme C65, IP54 ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

İddialara göre 120-150 Dolar arasında bir fiyatla piyasaya girecek olan Realme C65'in lansman tarihi şimdilik bilinmiyor. Merak edenler için 4G'li Realme C65'in özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz C65'in 5G'li modelini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Realme C65 4G özellikleri!