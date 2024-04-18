Geçtiğimiz günlerde 4G'li C65 modelini piyasaya süren Realme, şimdi aynı cihazın 5G destekli versiyonu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ancak cihazın özellikleri diğer modelden tamamen farklı. İşte sızıntılarla ortaya çıkan Realme C65 5G'nin tüm özellikleri.
Realme C65 5G neler sunuyor?
Realme yine orta segmente hitap eden bir modeli ürün gamına eklemeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 4G desteği ile raflarda yerini alan C65, şimdi daha güncel teknolojilere sahip oluyor. Yakında gerçekleşecek lansmanla tanıtılacak olan 5G'li Realme C65, bugün lansman görselleri ve özellikleri ile kendini gösterdi.
Sızıntılara göre 6,67 inç büyüklüğünde LCD ekran ile gelecek olan Realme C65 5G, bu panelde 120Hz yenileme hızı ve 625 nit tepe parlaklık değeri sunacak. Gece kullanım için parlaklığını 1 nit'e kadar düşebilen C65 5G, ismindeki 5G takısını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 6300 yonga setinden alıyor. Bu işlemciyi performans tarafında 4/6GB RAM bellekler ile destekleyen şirket, depolama tarafında 128GB olarak tek seçenek sunuyor. Ancak cihazın hafızası microSD kart desteği ile 2TB'a kadar yükseltilebiliyor.
Uygun fiyatlı Realme P1 ve P1 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri
Arka tarafta 50 Megapiksellik bir ana kamera kullanacak olan Realme C65 5G, bunun yanında bir yapay zeka lensini de taşıyor. Ön tarafına selfie çekimleri için 8 Megapiksellik bir kamera konuşlandıran C65 5G, elektriksel anlamda gücünü 15W hızlı şarjlı 5000 mAh'lik pilinden alıyor. Toplam 190 gram ağırlığa ve 7,89 mm kalınlığa sahip olan 5G'li Realme C65, IP54 ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.
İddialara göre 120-150 Dolar arasında bir fiyatla piyasaya girecek olan Realme C65'in lansman tarihi şimdilik bilinmiyor. Merak edenler için 4G'li Realme C65'in özelliklerini aşağıya bıraktık. Siz C65'in 5G'li modelini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Realme C65 4G özellikleri!
Son Dakika › Teknoloji › Realme C65 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı. Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor. Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor. TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir. En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı. Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi. Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, HD+ (1604 × 720 piksel) çözünürlük ve 625 nit zirve parlaklıkİşlemciMediaTek Helio G85 ve Mali G52 GPUBellek6GB/ 8GB LPDDR4x RAM ve 8GB'a kadar Genişletilmiş RAMDepolama128GB/ 256GB dahili depolama ve ayrılmış microSD kart yuvasıYazılımAndroid 14'e dayalı Realme UI 5.0Kameralar50 MP birincil kamera, yapay zeka lensi ve LED flaşÖn Kamera8 MPPil5000 mAh bataryaŞarj45W SuperVOOC hızlı şarj, USB Type-C şarj portuBağlantıÇift SIM, 4G, WiFi Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDouDiğerleriIP54 toz ve su direnci, Dinamik Düğme, Hava Hareketleri ve Mini Kapsül 2.0Boyut ve Ağırlık164.6 × 76.1 × 7.64mm ve 185 gramRenk SeçenekleriMor Nebula ve Siyah Samanyolu
Son Dakika › Teknoloji › Realme C65 5G'nin Özellikleri Sızdırıldı - Son Dakika
Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı.
Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor.
Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor.
TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir.
En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı.
Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi.
Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?