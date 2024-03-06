Amiral gemisi modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı ürünleriyle de ülkemizde belirli bir kullanıcı kitlesine ulaşan Realme, yine uygun fiyat etiketli bir ürünle daha sahne aldı. Şirket, Hindistan'da Realme 12 5G modelini tanıttı.
Realme 12 5G, MediaTek Dimensity 6100+ işlemciyle geldi
Realme, bugün Android dünyası için bir ilk olacak model tanıttı. Şirketin yaptığı paylaşıma göre Realme 12 5G, Dinamik Düğme adı verilen özelliğe sahip ilk Android telefon. Düğme, DND (Rahatsız Etmeyin) modu, kamera, el feneri, parmak izi sensörü, Uçak modu gibi özelliklere sahip olacak.
Donanım tarafına baktığımızda Realme modeli, 6 ve 8 GB RAM seçenekleri sunuyor. 128 GB dahili bellek sunan model microSD desteğine sahip. İşlemci koltuğunda MediaTek Dimensity 6100+ yer alıyor. Arka panele baktığımızda ikili bir kamera dizilimini görüyoruz. 108 megapiksel ana sensöre 2 megapiksellik bir derinlik sensörü eşlik ediyor.
Realme 12 5G, 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile sahne aldı. Ön panelinde FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,72 inçlik geniş bir IPS LCD ekran yer alıyor. Ayrıca model Alacakaranlık Moru, Orman Yeşili renkerine sahip. Cihazın 6 GB'lık versiyonu 200 dolar, 8 GB'lık versiyonu ise 210 dolardan satışa sunuldu.
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Realme 12 5G özellikleri
Realme modeli hakkında görüşleriniz nelerdir? Lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşınız. Son Dakika › Teknoloji › Realme, uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı - Son Dakika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti. YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil. Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır. Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir. Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek. Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
Ekran: 120Hz yenileme hızı, 6,72 inç FHD+ IPS LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+Arka kamera: 108 megapiksel ana sensör, 2 megapiksel bir derinlik sensörü Ön kamera: 8 MegapikselRAM ve depolama: 6/8 GB RAM, 128 GB depolama, microSDBatarya: 5.000 mAh batarya, 45W hızlı şarjRenkler: Alacakaranlık Moru, Orman Yeşili Fiyat: 200 dolar (6GB), 210 dolar (8GB)
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Son Dakika › Teknoloji › Realme, uygun fiyatlı Realme 12 5G modelini tanıttı - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Batman'da Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri açılış ve 2024 Yılı GAP Projeleri imza törenine katıldı. Bakan Kacır, son 22 yılda 26,4 milyar lira tutarında sabit yatırım için bin 570 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini belirtti.
YouTube, klasik video izleme sayfası için yeni bir düzenle test etmeye başladı. Yeni tasarımda video oynatma alanı genişletilirken, önerilen videolar alanı aşağıya doğru listelenmiş şekilde konumlandırılmış. Henüz kalıcı olup olmayacağı belli değil.
Honor, Magic V2 modeliyle dünya çapında büyük ilgi gören katlanabilir Android amiral gemisini Türkiye'de tanıttı. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 6,43 inç ve 7,92 inç boyutlarında OLED ekranlar, 50 MP ana kamera, 5000 mAh batarya ve 66W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan Honor Magic V2, 69.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca, 8GB veya 12GB RAM seçenekleri ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri mevcuttur. Nothing Phone 2a, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle birlikte gelir ve kullanıcılarına basit bir deneyim sunar. Ayrıca, hızlı şarj özelliği ve çeşitli renk seçenekleri de bulunmaktadır.
Apple'ın düşen satış rakamlarıyla gündeme gelmesi, şirketin yapay zeka teknolojisi üzerine yenilikler yapması gerektiğini gösteriyor. Piyasa analistleri, Apple'ın bu teknolojiyi donanımlarında kullanmaması durumunda olumsuz bir gidişat yaşayacağını söylüyor. Apple'ın dünyanın en değerli şirketleri arasındaki yerini kaybedebileceği bile öne sürülüyor. Yapay zeka alanında başarılı olan Nvidia'nın bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu belirtiliyor. iPhone serisinin yapay zeka teknolojilerinden faydalanacak ilk Apple ürünü olması bekleniyor. Ancak şirketin şu ana kadar yaptığı yeniliklerin sadece pazarlama stratejisi olduğu düşünülüyor. Çin'deki satışlardaki düşüş nedeniyle iPhone'un 2024 yılındaki satış adedinin düşük olması bekleniyor. Huawei ve vivo gibi markaların daha uygun fiyata benzer teknolojiler sunduğu algısı, Apple'ın satışlarını etkilemiş gibi görünüyor. Apple, yapay zeka alanında rakiplerine göre geride olsa da, yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolar yatırım yapmıştır. Ancak otonom araç projesini iptal ederek bu yatırımı yapay zeka alanına yönlendirmiştir.
Avustralya'nın Sidney kentindeki Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Solar Energy 2024 fuarı, güneş enerjisi, depolama ve akıllı enerji konularını ele alıyor. Fuar, Çarşamba günü başladı ve iki gün sürecek.
Logitech, yeni MX Brio ile webcam dünyasına yeni bir soluk getiriyor; bu 4K, AI destekli cihaz, hem profesyonelleri hem de ev kullanıcılarını hedef alıyor. Yüksek çözünürlüğü ve gelişmiş özellikleriyle MX Brio, dijital iletişimin geleceğini şekillendirebilir. İşte özellikleri ve fiyatı…
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