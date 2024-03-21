Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS Güncellemesi Aldı

Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a merhaba dedi. Yeni arayüz ve daha yüksek performans sunmasıyla dikkat çeken bu yazılım, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyorken Xiaomi de dağıtım çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı.
Redmi Note 13 Pro Plus için HyperOS müjdesi
HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, bir modele daha kavuştu.
Bu yılın başlarında Türkiye'de tüketicilerin karşısına çıkan Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS güncellemesi almaya başladı. Kademeli olarak dağıtılan bu güncellemenin sürüm kodu 1.0.3.0.UNOINXM. Dosya boyutu ise 5,6 GB olarak belirtiliyor. Bu noktada Şubat 2024 Android güvenlik yamasını içerdiğini de söyleyelim.
HyperOS güncellemesi üç Xiaomi modeli için yayında!
Böylelikle Xiaomi, bir model için verdiği güncelleme sözünü daha tutmuş oldu. Şirketin bu ay içinde HyperOS'a yükseltmeyi planladığı tüm Redmi modellerinde aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Mart 2024 içerisinde güncelleme alacak tüm Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;
Redmi K40
Redmi K40S
Redmi K40 Pro
Redmi K40 Pro Plus
Redmi K40 Gaming
Redmi K50
Redmi K50i
Redmi K50i Pro
Redmi K50 Ultra
Redmi K50 Gaming
Redmi K50 Pro
Redmi K60
Redmi K60e
Redmi K60 Pro
Redmi K60 Ultra
Redmi 11 Prime
Redmi 11 Prime 5G
Redmi 12
Redmi 12C
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10 Pro
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro 5G
Redmi Note 11
Redmi Note 11 Pro
Redmi Note 11 Pro Plus
Redmi Note 11 4G
Redmi Note 11T
Redmi Note 11 Pro 5G
Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Redmi Note 11E
Redmi Note 11S 5G
Redmi Note 11 SE
Redmi Note 11T Pro
Redmi Note 11T Pro Plus
Redmi Note 11R
Redmi Note 12
Redmi Note 12 Pro
Redmi Note 12 Pro Plus
Redmi Note 12 Pro Explorer
Redmi Note 12 Pro Speed
Redmi Note 12 Pro 4G
Redmi Note 12S
Redmi Note 12 Turbo
Redmi Note 12R
Redmi Note 12R Pro
Redmi Note 12 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro Plus
Redmi Pad
Redmi Pad SE
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS Güncellemesi Aldı - Son Dakika
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