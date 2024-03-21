Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS Güncellemesi Aldı

Teknoloji

Xiaomi, geçen sene MIUI defterini kapatarak HyperOS'a merhaba dedi. Yeni arayüz ve daha yüksek performans sunmasıyla dikkat çeken bu yazılım, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyorken Xiaomi de dağıtım çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Son olarak Redmi Note 13 Pro Plus modeli de HyperOS güncellemesi aldı.

Redmi Note 13 Pro Plus için HyperOS müjdesi

HyperOS, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar bir yana kilit ekranı için de daha fazla özelleştirme seçeneği getiriyor. Performans tarafında da kullanıcıları memnun eden yazılım, bir modele daha kavuştu.

Bu yılın başlarında Türkiye'de tüketicilerin karşısına çıkan Redmi Note 13 Pro Plus, HyperOS güncellemesi almaya başladı. Kademeli olarak dağıtılan bu güncellemenin sürüm kodu 1.0.3.0.UNOINXM. Dosya boyutu ise 5,6 GB olarak belirtiliyor. Bu noktada Şubat 2024 Android güvenlik yamasını içerdiğini de söyleyelim.

HyperOS güncellemesi üç Xiaomi modeli için yayında!

Böylelikle Xiaomi, bir model için verdiği güncelleme sözünü daha tutmuş oldu. Şirketin bu ay içinde HyperOS'a yükseltmeyi planladığı tüm Redmi modellerinde aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mart 2024 içerisinde güncelleme alacak tüm Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;

Redmi K40

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Pro

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi 11 Prime

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro Plus 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro Plus

Redmi Note 11R

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro Plus

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro Plus

Redmi Pad

Redmi Pad SE