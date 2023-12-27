Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 13 serisinin global macerası başlamak üzere. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan raporlar Çin ile global sürümleri arasında herhangi bir teknik özellik ve tasarım farkının olmayacağı yönünde. Peki akıllı telefonlar kaç yıl güncelleme alacak?
Redmi Note 13 serisi kaç yıl güncelleme alacak?
Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Redmi Note 13 serisinin global sürümleri kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkacak. Dahası, akıllı telefonların üç yıl Android ve dört yıl ise güvenlik güncellemesi alacağı ifade ediliyor.
Yukarıdaki bilgileri dikkate alarak Redmi Note 13 modellerinin Android 16'ya kadar destekleneceğini söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazların yakın zamanda yeni HyperOS yapısını alması beklenmiyor. Akıllı telefonların 4 Ocak'ta tanıtılacağını da belirtelim.
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Kullanıcılara fikir vermesi açısından serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin teknik özellikleri şöyle;
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Serisi, Android 16'ya Kadar Güncelleme Alacak - Son Dakika
ÖzellikDeğerEkran6.67 inç, 1.5K (3200 x 1440 piksel), OLED, 120Hz yenileme hızı, 1800nit maksimum parlaklık, Gorilla Glass VictusİşlemciSnapdragon 7s Gen 2RAM6GB, 8GB, 12GB, 16GB LPDDR5 RAMDepolama512GBGrafik BirimiAdreno 710İşletim SistemiAndroid 13Arka Kamera200 Megapiksel OIS Samsung HP3 + 8 Megapiksel ultra geniş açılı + 2 Megapiksel makroÖn Kamera16 MegapikselBatarya5100mAhŞarj67W hızlı şarjBoyutlar163.56 x 74.67 x 8.38 mmAğırlık187 gramBağlantılar5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-CDiğer ÖzelliklerX-ekseni doğrusal motor, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toz direnci, 3.5mm ses jakı, ekran içi parmak izi tarayıcı
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Note 13 Serisi, Android 16'ya Kadar Güncelleme Alacak - Son Dakika