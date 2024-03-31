Redmi Watch 4, Son Güncellemeyle Sesli Asistan Desteği Alacak

Teknoloji

Son dönemin en çok konuşulan cihazlarından Redmi Watch 4, yayınlanacak olan son güncelleme kapsamında resmi olarak sesli asistan desteğine kavuşacak. Ürün böylece Amazon Alexa üzerinden yapılacak sesli komutlarla da tam uyumlu olacak.

Bu entegrasyonun, Türkiye'de de satışa sunulan cihaza olan talebi gözle görülür oranda artırması bekleniyor. 2.2.80 koduyla sunulan güncellemenin, sesli olarak alarm kurulmasına ve uyumlu elektronik aletlerin kullanılmasına da imkan vereceği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Redmi Watch 4, sesli asistan ile karşımıza çıkıyor

Ancak bu yeniliklerden bazılarının sadece Çin başta olmak üzere bazı ülkelerle sınırlı olacağını hatırlatmakta fayda var. Örneğin geçtiğimiz günlerde, ürünün birtakım özelliklerinin Amerika'daki kullanıcılar tarafından aktif edilemediği ortaya çıktı. Bu durumun iki ülke arasındaki teknoloji savaşıyla alakalı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla, açıklanan yeni özelliklerin sizin sahip olduğunuz cihazda çalışıp çalışmadığından emin olmanız gerekiyor.

Tam 1,97 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan Redmi Watch 4, 600 nit maksimum parlaklık değeri ve 60 Hz'ye varan yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ürün paslanmaz çelikten yapılmış özel bir kurma kolu ve kolayca çıkartılabilen bir kayışa sahip. Tüm bunlara ek olarak cihaz çeşitli sağlık parametrelerini izlemek için 4 kanallı bir PPG sensörü sunarken, birçok spor aktivitesi sırasında vücut değerlerinin de canlı takibini yapabiliyor. 20 saate varan pil ömrü sunan ürün, su geçirmezlik özelliği ile birlikte geliyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Watch 4 iyi bir satış başarısı elde edebilecek mi? Siz akıllı saat kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.