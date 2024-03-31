Son dönemin en çok konuşulan cihazlarından Redmi Watch 4, yayınlanacak olan son güncelleme kapsamında resmi olarak sesli asistan desteğine kavuşacak. Ürün böylece Amazon Alexa üzerinden yapılacak sesli komutlarla da tam uyumlu olacak.
Bu entegrasyonun, Türkiye'de de satışa sunulan cihaza olan talebi gözle görülür oranda artırması bekleniyor. 2.2.80 koduyla sunulan güncellemenin, sesli olarak alarm kurulmasına ve uyumlu elektronik aletlerin kullanılmasına da imkan vereceği söyleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Redmi Watch 4, sesli asistan ile karşımıza çıkıyor
Ancak bu yeniliklerden bazılarının sadece Çin başta olmak üzere bazı ülkelerle sınırlı olacağını hatırlatmakta fayda var. Örneğin geçtiğimiz günlerde, ürünün birtakım özelliklerinin Amerika'daki kullanıcılar tarafından aktif edilemediği ortaya çıktı. Bu durumun iki ülke arasındaki teknoloji savaşıyla alakalı olduğunu düşünebiliriz. Dolayısıyla, açıklanan yeni özelliklerin sizin sahip olduğunuz cihazda çalışıp çalışmadığından emin olmanız gerekiyor.
Tam 1,97 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olan Redmi Watch 4, 600 nit maksimum parlaklık değeri ve 60 Hz'ye varan yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ürün paslanmaz çelikten yapılmış özel bir kurma kolu ve kolayca çıkartılabilen bir kayışa sahip. Tüm bunlara ek olarak cihaz çeşitli sağlık parametrelerini izlemek için 4 kanallı bir PPG sensörü sunarken, birçok spor aktivitesi sırasında vücut değerlerinin de canlı takibini yapabiliyor. 20 saate varan pil ömrü sunan ürün, su geçirmezlik özelliği ile birlikte geliyor.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri açıkladı! İşte yeni liste
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Watch 4 iyi bir satış başarısı elde edebilecek mi? Siz akıllı saat kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Redmi Watch 4, Son Güncellemeyle Sesli Asistan Desteği Alacak - Son Dakika
Spotify, 22 Mart - 28 Mart tarihleri aralığında Türkiye'de en çok dinlenen sanatçıları açıkladı. Lvbel C5 listenin zirvesinde yer alırken, Zeynep Bastık ikinci sırada yer aldı. Semicenk, Sezen Aksu, Motive, BLOK3, cakal, Mert Demir, Mabel Matiz, Ezhel ve Hande Yener gibi sanatçılar da listede yer aldı.
Monster Markut M7 V6.2.4, RTX 5000 Ada serisi ekran kartıyla birlikte gelen bir iş istasyonu olarak tasarlanmıştır. Profesyonel kullanıcılar ve yüksek performans arayanlar için ideal olan bu bilgisayar, sağlam bir yapıya sahiptir ve MIL-STD 810G sertifikasına sahiptir. Monster Markut M7 V6.2.4, 4K UHD çözünürlüğünde 17.3 inç IPS ekran, Intel Raptor Lake Core i9 13980 HX işlemci ve 16 GB GDDR6 belleğe sahip Nvidia RTX 5000 ekran kartı gibi özellikler sunmaktadır. Ayrıca, 128 GB RAM, 3 M2 SSD yuvası, WiFi 6e ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özellikleriyle donatılmıştır.
Sharp'ın yeni yaşlı telefonu Basio Active 2, su ve sabunla yıkanabilir özelliğiyle dikkat çekiyor. Cihaz, bilinmeyen numaralardan arayanları otomatik olarak kaydediyor ve sakıncalı numaraları engelliyor. Bu özelliklerle yaşlıları dolandırıcılık vakalarından koruması bekleniyor. Fiziksel tuşlara sahip olan cihaz, kullanım kolaylığı sağlayan arayüzü ve görülmesi daha kolay ikonlarıyla yaşlılar tarafından olumlu karşılanıyor. Ayrıca yapay zeka destekli bir telesekreter de bulunuyor. Basio Active 2'nin Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil.
Mobil iletişim teknolojisinin geleceği adına heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Xiaomi, OPPO ve Vivo gibi büyük teknoloji şirketleri arasında yapılan 5.5G teknolojisi yarışına katılarak, yeni nesil mobil bağlantıya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor.
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, Exynos 1480 işlemci, 32 MP ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ayrıca 8 GB veya 12 GB RAM, 128 GB veya 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi de yer alacak.
Google Play, 29 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Süper Haftalık Ödül çekilişi düzenleyerek Android kullanıcılarına ücretsiz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerini dağıtmaya başladı. Çekilişe katılmak için Altın veya üstü seviyede Play Points puanına sahip olmanız gerekiyor. Türkiye'de yapılan çekilişte ise sadece Play Points puanları kazanılabiliyor ve bu puanlar Google Play Kredisi olarak kullanılabiliyor.
Epic Games Store, 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında oyunculara The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief (2014) oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. The Outer Worlds, Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen birinci şahıs bilim kurgu RPG oyunu olup özel içerikler içeren bir sürümdür. Thief ise Eidos Montreal tarafından geliştirilen bir oyun olup oynanış mekanikleri eleştirilere maruz kalmış olsa da hikayesi ve atmosferi olumlu eleştiriler almıştır. Bu ücretsiz oyun fırsatından yararlanmak için Epic Games Store hesabınızın olması gerekmektedir.
Xiaomi, HyperOS güncellemesi alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget'lar gibi özellikler getiriyor. Toplamda 16 modelin güncelleme alacağı açıklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde şehir merkezinde adeta kuş uçurtmuyor. 450 farklı noktadan bin 500'den fazla KGYS kamerası ile şehir merkezi anbean takip ediliyor. KGYS kameraları okul önleri ve çevresi anlık olarak takip edilerek yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınıyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu gelişmeleri anbean takip ediyor.
Huawei'nin üçe katlanabilen bir akıllı telefon için patent aldığı ortaya çıktı. Patentte görülen cihazın 'Z' şeklini aldığı ve üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabildiği belirtiliyor. Henüz piyasaya sürülme tarihi belli olmayan telefonun mobilite açısından nasıl bir pratiklik sunacağı ise merak konusu.
Sizin düşünceleriniz neler ?