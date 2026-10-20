Rektör Akpolat, TEKNOFEST 2026'da Türkiye 4'ncüsü Pütürge Robotik Kulübü'nü ağırladı - Son Dakika
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Rektör Akpolat, TEKNOFEST 2026'da Türkiye 4'ncüsü Pütürge Robotik Kulübü'nü ağırladı

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Rektör Akpolat, TEKNOFEST 2026\'da Türkiye 4\'ncüsü Pütürge Robotik Kulübü\'nü ağırladı
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TEKNOFEST 2026'da Türkiye 4'ncüsü olan Pütürge Robotik Kulübü öğrencileri, Rektör Akpolat'a özgün robotlarını tanıttı. Öğrenciler, İnönü Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin ortamı ve öğretim üyelerinin teknik desteğiyle geliştirdikleri projeyi Akpolat'la paylaştı.

TEKNOFEST 2026'da Türkiye 4'ncüsü olan Pütürge Çok Programlı Lisesi Elektrik Bölümü öğrencilerinden oluşan Pütürge Robotik Kulübü öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'a ziyarette bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ın da yer aldığı ziyarette; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mithat Ölmez, öğrenciler Muhammed Sergen Demir, Harun Göktaş ile Fatih Mevlüt Aydın ile öğrencilerin danışmanları öğretmen Rabia Okutan elde edilen başarının hikayesini Rektör Akpolat ile paylaştı.

Yaklaşık 5 bin takımın katıldığı yarışmada ilk 20 takım arasına girerek finale yükselen ve final yarışmalarını Türkiye 4'ncüsü olarak tamamlayan öğrenciler, özgün robot tasarımlarıyla önemli bir başarıya imza attılar. İnönü Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nin sunduğu çalışma ortamı ve altyapı imkanları ve öğretim üyelerinin teknik desteği ise öğrencilerin projelerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Desteklerinden dolayı İnönü Üniversitesine teşekkür eden genç buluşçular, yanlarında getirdikleri yerli imkanlar ve özgün tasarımla geliştirdikleri robotu, Rektör Akpolat'a tanıttı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akpolat, "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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