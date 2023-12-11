2023 yılı Mart ayından Eylül ayına kadar Renault 5 E-Tech ilgili birçok haber gördünüz muhtemelen. Fransız markanın ara ara açıklamalar yapıp merakla bekleyen kullanıcıların ağzına bir parmak bal çalıp giden merakla beklenen otomobilinin en sonunda tasarımı ortaya çıktı. Peki yeni Renault 5 E-Tech tasarımı nasıl? Kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar…

Renault 5 E-Tech tasarımı ortaya çıktı!

Geçtiğimiz hafta marka aracın ilk teaser görüntülerini yayınlamıştı. Konuyla ilgili olarak aracın ana konseptinin "uygun fiyatlı ve elektrikli" olarak ilerlediğini belirten marka, efsanevi Renault 5 modelinin yeni otomobil için bir "ata" niteliğini taşıdığına da ayrıca dikkat çekmişti. Renault elektriklenme akımına farklı bir şekilde boyut getirdi. Zira marka eski otomobillerinin modernize ediyor gibi gözüküyor. Buna örnek olarak elektrikli Scenic modelini verebiliriz.

Renault 5 E-Tech modeline geri dönersek marka konsept tasarımın çokta dışına çıkmamış. Özellikle otomobilin jant tasarımı neredeyse birebir olarak konsept tasarım ile aynı. Yapılan değişikliklere geldiğimizde modelin bagaj kapağındaki kırmız led barın gitmesiyle başlayabiliriz. Led bar yerine siyah bir çizgi parça eklenmiş. Ayrıca arka taraftaki Renault logosu da kaldırılmış.

Aracın ön kaputunda ilginç bir detay var. Renault 5 modelinde motora hava giriş çıkışını sağlayan ızgaranın yerine bir panel eklenmiş. Buradan araç şarjdayken şarj süresini ve bataryanın kapasitesi gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Yağmur, kar gibi koşullarda bu panelin nasıl tepkiler vereceği ise merak konusu zira ilk kez böyle bir tasarım sunuluyor.

Aracın altyapı mimarisi ile Clio ile aynı. CMF-B EV adıyla bilinen bu platforma artık marka AmpR Small ismi ile hitap ediyor. 400 kilometre menzile sahip olacak olan Renault 5 E-Tech için şu an tek ünite planlanmış durumda. Ancak ilerleyen süreçte bir de spor modelin aileye eklenmesi bekleniyor.

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