Teknolojinin hayatımıza girmesiyle beraber dijital habercilikte büyük bir önem kazandı. Yıllardır haberleri milyonlarca okuyucuyla buluşturan 'haberler.com' Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'nda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 6'ncı internet sitesi oldu.
'Haberler.com' yeni nesil haber anlayışı ile güncel gelişmeleri dijital mecrada okurlarına sunuyor. Dünya ve Türkiye'de yaşanan tüm olayların sıcak bir şekilde servis edildiği 'haberler.com'da 7 gün 24 saat boyunca akış hiç durmadan güncelleniyor.
Okuyucuların, 'haberler.com'a gösterdiği teveccüh Reuters Enstitüsü 2023 Dijital Haber Raporu'na da yansıdı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitesi sıralamasında 'haberler.com' 6'ncı sırada kendine yer buldu
Haftada 3 günden fazla kullanım baz alınarak yapılan araştırmada yüzde 19 oranla 6'ncı sırada olan haberler.com'u, ulusal yayın yapan çok sayıda televizyon kanalının internet siteleri takip etti.
Son Dakika › Teknoloji › Haberler.com, Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen 6. İnternet Sitesi Oldu - Son Dakika
Eskişehir'de TEI tarafından üretilen milli havacılık motorları Vilayet Meydanı'nda sergilendi. Ziyaretçiler, motorların yapım sürecini izleme imkanı buldu ve mühendislerden bilgi aldı. Sergiyi gezenler, Türk mühendislerin başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.
Mart güncellemeleriyle Windows'a getirilen Local Security Authority Subsystem Service (Lsass) Bellek Sızıntısı hatası, domain kontrol cihazlarında ciddi sorunlara ve çökmelere neden oluyor. Microsoft'a göre, bu hata Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 sürümlerini etkiliyor. 12 Mart'ta yayımlanan KB5035855 ve KB5035857 Windows Server güvenlik güncellemeleri, Lsass'da bir Bellek Sızıntısı oluşturdu. Bu sızıntı nedeniyle, etkilenen sunucularda bellek doldu ve sistemler çöktü, ardından beklenmedik yeniden başlatmalar gerçekleşti. Microsoft Windows forumlarındaki yöneticiler, çoğu DC'de sürekli artan Lsass bellek kullanımı yaşandığını ve sonuçta sistemlerin çöktüğünü bildiriyor. Microsoft, Kerberos kimlik doğrulama isteklerinin işlenmesiyle ilişkili olduğunu belirttiği bu Bellek Sızıntısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, bu hatanın Lsass'ı çökertebileceğini ve bu durumun domain kontrol cihazlarının beklenmedik yeniden başlatılmasına yol açabileceğini söyledi. Microsoft, sorunun kaynağını tespit ettiğini ve 'önümüzdeki günlerde' bir çözüm yayımlayacağını açıkladı. Bu sorun çözülünceye kadar, hatalı güncellemenin kaldırılması geçici bir çözüm sağlayabilir. Bu hata, kurumsal Windows Server ortamlarında ciddi iş aksamalarına yol açabilir ve Microsoft'un bu tür güncellemelerde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor.
POCO, sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli, giriş segmente hitap edecek ve kullanıcıları fiyat ve özellik konusunda üzmeyecek. Son raporlara göre, POCO C61 modeli 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak. Akıllı telefonda MediaTek Helio G36 işlemci kullanılacak ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca, POCO C61'in Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun özellikleri de sızdırıldı ve 6,71 inç IPS LCD ekran, 5000 mAh batarya, USB-C bağlantı, yana monte parmak izi tarayıcı gibi özelliklere sahip olacağı görülüyor.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl düzenlenecek olan 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ödülü için adayları açıkladı. 28 modelin yer aldığı listede, jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puanı alan 7 araç finale kalmaya hak kazanacak. Finalde en fazla oyu alan model, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün sahibi olacak.
WhatsApp, kullanıcılarına yeni ve çeşitli ifade seçenekleri sunmak için Unicode 15.1 kapsamında 6 yeni emoji ekliyor. Bu güncelleme, sosyal mecralardaki emoji kullanımında daha fazla çeşitlilik ve renklilik vaat ediyor. Yeni emojiler, dijital iletişimde ifade çeşitliliğini ve zenginliğini artırarak, kullanıcıların duygu ve düşüncelerini daha detaylı ve renkli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyor.
Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte kullanıcılar için birçok imkan sunan yapay zeka siteleri hızla artıyor. ChatGPT, Google Gemini AI, Copilot ve Midjourney gibi en iyi yapay zeka siteleri ve uygulamaları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca fiyatlandırma ve abonelik modelleri de açıklanıyor.
Reuters Enstitüsü'nün 2023 Dijital Haber Raporu'na göre sondakika.com, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitesi oldu. Doğru, anlık ve tarafsız haberleri okuyucularına sunan sondakika.com, geniş yelpazedeki haberleri tarafsız bir şekilde sunarak her kitleye hitap ediyor. Yapılan araştırma raporlarına göre sondakika.com, yüzde 29 gibi yüksek bir oranla birinci sıraya yerleşti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluşarak Türk gençlerinin Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesinin önemine vurgu yaptı. Bakan Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi uçakları üreterek gökyüzüne Türk'ün imzasını attığını belirtti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ise gençlere ilim alanında başarı elde etmeleri için cesaretlendirici sözler söyledi.
Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması ile robotik bir rehber köpek geliştirdi. Bu köpekler, en yeni dil modelleriyle donatılarak sınırlı bilgi işlem gücüne sahip olmalarına rağmen rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor. Ayrıca, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı olarak çalışabiliyorlar.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin GÖKBEY, KIZILELMA ve KAAN gibi projelerle gökyüzüne Türk imzasını attığını belirtti. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay misyonunu gerçekleştirebilmesi için gençlerin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da gençlere hayallerinden vazgeçmemelerini söyleyerek, ilmin uzaya taşındığını ve Türk gençlerinin uzay alanında da var olacağını ifade etti.
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