Haberler.com, Türkiye\'nin En Çok Ziyaret Edilen 6. İnternet Sitesi Oldu

Windows güncellemesi, Bellek Sızıntısı hatası nedeniyle domain kontrol cihazlarını çökertiyor

Mart güncellemeleriyle Windows'a getirilen Local Security Authority Subsystem Service (Lsass) Bellek Sızıntısı hatası, domain kontrol cihazlarında ciddi sorunlara ve çökmelere neden oluyor. Microsoft'a göre, bu hata Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 ve 2022 sürümlerini etkiliyor. 12 Mart'ta yayımlanan KB5035855 ve KB5035857 Windows Server güvenlik güncellemeleri, Lsass'da bir Bellek Sızıntısı oluşturdu. Bu sızıntı nedeniyle, etkilenen sunucularda bellek doldu ve sistemler çöktü, ardından beklenmedik yeniden başlatmalar gerçekleşti. Microsoft Windows forumlarındaki yöneticiler, çoğu DC'de sürekli artan Lsass bellek kullanımı yaşandığını ve sonuçta sistemlerin çöktüğünü bildiriyor. Microsoft, Kerberos kimlik doğrulama isteklerinin işlenmesiyle ilişkili olduğunu belirttiği bu Bellek Sızıntısı ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, bu hatanın Lsass'ı çökertebileceğini ve bu durumun domain kontrol cihazlarının beklenmedik yeniden başlatılmasına yol açabileceğini söyledi. Microsoft, sorunun kaynağını tespit ettiğini ve 'önümüzdeki günlerde' bir çözüm yayımlayacağını açıkladı. Bu sorun çözülünceye kadar, hatalı güncellemenin kaldırılması geçici bir çözüm sağlayabilir. Bu hata, kurumsal Windows Server ortamlarında ciddi iş aksamalarına yol açabilir ve Microsoft'un bu tür güncellemelerde daha dikkatli olmasının gerekliliğini vurguluyor.