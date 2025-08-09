Rook AI'ye 4 Milyon dolarlık global yatırım - Son Dakika
Teknoloji

Rook AI'ye 4 Milyon dolarlık global yatırım

Rook AI\'ye 4 Milyon dolarlık global yatırım
09.08.2025 18:27
Türkiye merkezli yapay zekâ girişimi Rook AI, kuruluşunun ilk yılında 100 milyon dolar değerlemeye ulaşarak Estonyalı yatırım şirketi SlientWing'den 4 milyon dolarlık yatırım aldı. Şirket, yapay zekâ çözümleriyle global pazarda sürdürülebilir büyüme hedefliyor.

Haziran 2025'te kurulan Türkiye merkezli yapay zekâ girişimi Rook AI, ilk yılında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, 100 milyon dolarlık değerleme üzerinden Estonya merkezli global yatırım şirketi SlientWing'den 4 milyon dolarlık yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Safa Turan ve Haydar Mermertaş tarafından kurulan Rook AI, yapay zekâ teknolojileri alanında geliştirdiği çözümlerle kısa sürede uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti. Girişim, aldığı bu yatırımla erken aşama büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

ROOK AI NE YAPIYOR?

Rook AI, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik yapay zekâ destekli sistemler geliştiriyor. Özellikle otomasyon sistemleri, karar destek mekanizmaları, müşteri analitiği ve segmentasyon çözümleri gibi alanlarda sunduğu yazılımlar ile şirketlerin satış performanslarını yükseltmeyi amaçlıyor. Girişim, bu sistemleri lisanslayarak müşterilerine özel çözümler sunuyor.

"BİZ SADECE TEKNOLOJİ ÜRETMİYORUZ"

Rook AI'ın kurucu ortağı İsmail Safa Turan, şirketin vizyonunu şu sözlerle aktardı: "Biz sadece teknoloji üretmiyoruz. Müşterilerimizin süreçlerine entegre olarak gerçek değer sağlayan yapay zekâ çözümleri geliştiriyoruz. Hedefimiz, iş yükünü azaltmakla kalmayıp daha hızlı, akıllı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak."

PAZARLAMA SÜREÇLERİNDE DE AI ETKİSİ

Teknolojik altyapısının yanı sıra dijital pazarlama alanında da fark yaratan Rook AI, Meta, Google ve TikTok gibi platformlarda kampanya optimizasyonu, yaratıcı içerik üretimi, hedef kitle modelleme ve dönüşüm artırıcı araçlar ile markalara bütüncül destek sağlıyor. Şirket, tüm süreçlerinde veri güvenliği ve şeffaflık ilkesine bağlı kalıyor. Etik veri işleme altyapısıyla müşteri bilgilerinin korunmasına öncelik veriyor.

"AI TEKNOLOJİSİNİ İNSANLIK VE DOĞA YARARINA KULLANMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Rook AI, yalnızca ticari başarıya değil, aynı zamanda sosyal faydaya da odaklanan bir vizyon benimsiyor. Bu doğrultuda, uzun vadede küresel etki yaratacak teknolojiler geliştirmeyi hedefliyor. İsmail Safa Turan, bu yaklaşımı şu sözlerle dile getiriyor: "Bizim nihai amacımız, Afrika'daki bir çocuğun bile standartlarını değiştirerek AI kullanabildiği, dünyayı değiştirebileceği bir düzen kurmak. AI teknolojisini sadece büyümek için değil, insanlık ve doğa yararına kullanmak için çalışıyoruz."

GELECEĞE YÖN VEREN YERLİ GİRİŞİM

Rook AI, yapay zekâyı sadece teknik bir araç olarak değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün itici gücü olarak konumlandırıyor. Growth ve satış-pazarlama süreçlerine entegre çözümler geliştiren şirket, yapay zekâyı "iyi" ile birleştirerek daha iyi bir dünya için çalışmaya devam ediyor.

Yapay Zeka, Teknoloji, Finans

