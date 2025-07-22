Rusya'da Aşırılıkçı İçerik Aramalarına Para Cezası

Rusya'da, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, internet üzerinden aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına para cezası verilmesini öngören yasayı kabul etti.

Duma'da düzenlenen oturumda, internet üzerinden yapılan bazı aramalara ilişkin ceza içeren yasa kabul edildi.

Buna göre, Rusya'da internet üzerinden aşırılıkçılık barındıran içerikleri aratan kişilere 5 bin rubleye kadar (yaklaşık 64 dolar) para cezası verilebilecek.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Sergey Boyarskiy, kabul edilen kanuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Rusya'da engelli Facebook ve Instagram gibi sitelere girenlere herhangi bir para cezası verilmeyeceğini söyledi.

Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için Rusya Federasyon Konseyi tarafından kabul edilmesi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

Ülkede yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim de 2022'de engellenmişti.