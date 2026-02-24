Rusya'da Telegram CEO'suna Soruşturma

Rusya'da, Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov hakkında teröre destek verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Devlet destekli Rossiyskaya Gazeta'da yer alan haberde, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Telegram'a yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Telegram'ın NATO ve Ukrayna'nın bir aracı haline geldiği değerlendirmesine yer verilen haberde, uygulamanın Rus toplumuna karşı tehdit yarattığı belirtildi.

Haberde, FSB'nin Durov hakkında teröre destek verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattığı iddia edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün yaptığı açıklamada, Telegram'da bulunan çok sayıda içeriğin Rusya açısından tehdit yaratabileceğini söyledi.

Telegram yönetiminin söz konusu tehditler hakkında adım atmadığını vurgulayan Peskov, Rusya'daki ilgili kurumların uygulamaya yönelik "gerekli adımları" attığını belirtti.

Rusya'da ülkenin en popüler uygulamalarından Telegram'a erişimde zaman zaman sorunlar yaşanırken Rus basınında çıkan haberlerde, uygulamaya yakın zamanda erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.