Rusya'nın MAX Uygulaması 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın MAX Uygulaması 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

10.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAX uygulaması, günlük 70 milyon aktif kullanıcı ve 1 milyar mesaj ile hızla büyüyor.

Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın 100 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

MAX'tan yapılan yazılı açıklamada, uygulamadaki günlük ortalama kullanıcı sayısının 70 milyon kişiyi geçtiği belirtildi.

Toplam kullanıcı sayısının da 100 milyon kişiye ulaştığına işaret edilen açıklamada, uygulama üzerinden gönderilen mesaj sayısının da günlük 1 milyarı aştığı kaydedildi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp tümüyle engellenirken Telegram'a da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Engellerin ardından, bir süre önce piyasaya sürülen MAX başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti, ülkede Eylül 2025'ten itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını da getirmişti.

Çin'deki WeChat'e benzeyen uygulama, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

Rusya'da X, Youtube ve Instagram gibi batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişmek için VPN hizmetleri kullanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Rusya'nın MAX Uygulaması 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:25:18. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın MAX Uygulaması 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.