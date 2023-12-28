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Rusya ve ABD, ISS Görevlerine Devam Ediyor

Rusya ve ABD, son yıllarda gergin bir ilişkiye sahip olsa da Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) görevlerinde birlikte çalışmaya devam ediyor. Rusya'nın ISS'den çekileceği açıklamasına rağmen, iki ülke çapraz uçuşlar konusunda ortaklığa 2025'e kadar devam edecek. Bu karar, ISS'nin güvenilirliğini korumak amacıyla alınmıştır. NASA ise ISS'yi en az 2030'a kadar sürdürmeyi taahhüt etmiştir.

Rusya ve ABD, ISS Görevlerine Devam Ediyor
28.12.2023 - 22:27,
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Rusya ve ABD'nin son yıllarda gergin bir ilişkisi var. Ancak ikili hala bir konuda birlikte çalışmayı sürdürüyor. İki ülke Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebat göndermek için birlikte çalışma yürütüyor. Ancak yakın zamanda Rusya ISS'den çekilecek. Rusya'nın federal uzay ajansı Roscosmos, konuya ilişkin açıklama yaptı. Roscosmos, iki ülkenin çapraz uçuşlar konusunda ortaklığa 2025'e kadar devam edeceğini duyurdu. İşte detaylar…

Rusya ve ABD'nin ortak ISS görevleri 2025 yılına kadar devam edecek!

Çapraz uçuşlar, birden fazla ülkeden mürettebatın aynı uzay aracına yerleştirilmesini içeriyor. Rus Uzay Ajansı Roscosmos, ISS'nin Rusya bölümüne her zaman kendi temsilcilerinden en az birini yerleştirmek istiyor. Bununla birlikte ABD bölümünde de en az bir NASA temsilcisini bulundurmayı amaçlıyor.

Rus Uzay Ajansı Roscosmos, bu kararın "ISS'nin bir bütün olarak güvenilirliğini korumak için" alındığını da belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu ISS, hem Rusya hem de ABD için oldukça önemli. 1998 yılında fırlatılan ISS, Soğuk Savaş'ın ve uzay yarışının sona ermesinin ardından ABD-Rusya işbirliğinin bir sembolüdür.

NASA bile kullanıcı verilerini güvende tutmakta zorlanıyor!

Roscosmos Genel Müdürü Yuri Borisov daha önce Rusya'nın kendi uzay istasyonunu kurmaya odaklanmak istediğini belirtmişti. Bu hedefini gerçekleştirmek için 2024 yılından sonra" ISS'den çekileceğini duyurdu. NASA ise Rusya'nın ISS'den ayrılmasından sonra olayları nasıl yöneteceğini planlıyordu. Ancak bu ayrılık ABD için oldukça zor olacaktı.

NASA, ISS'yi en az 2030'a kadar sürdürmeyi taahhüt etti. Rusya 2028 yılına kadar ISS görevlerinde NASA'ya yardımcı olmaya devam edecek. İki ülke arasında Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası gerilim hızla tırmandı. Her ne kadar iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esse de bilimsel çalışmalar söz konusu olduğunda ortaklıklarını sürdürecekler.

Kaynak: Shiftdelete
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