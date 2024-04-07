Samsung, son dönemlerde çip üretme işine verdiği önemi artırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre yapay zeka çipi geliştirerek NVIDIA'ya rakip olacağı söylenen şirket, şimdi önemli bir adım daha atıyor. Öyle ki ABD'deki fabrika yatırımını iki katına çıkarmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…
Samsung, ABD'deki yatırımını iki katına çıkarıyor: Çip üretim tesisi inşa edecek!
Samsung, 2021 yılında ABD'nin Teksas eyaletinde bir çip fabrikası inşa etmek için 20 milyar dolar tutarında bir yatırım yapmıştı. Aktarılan bilgilere göre şirket, ABD'nin CHIPS Yasasından faydalanarak toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak.
Bilmeyenler için ABD'nin geçen sene yürürlüğe soktuğu CHIPS Yasası ile yarı iletken üretiminin artırılması ve böylelikle çip kıtlığını hafifletmek amaçlanıyor. Aynı zamanda firmaların ABD'ye çekilmesi de hedefleniyor. Şimdiye kadar Intel ve NVIDIA, bu yasa kapsamında destek aldı. Şimdi Samsung da bu firmalar arasına katılıyor.
Samsung gözünü 100 milyar dolarlık pazara dikti! 3D DRAM geliyor
Samsung, CHIPS Yasası ile 44 milyar dolara çıkaracağı toplam yatırımı kullanarak mevcut fabrikayı genişletecek. Bu kapsamda ikinci bir çip üretim tesisi, paketleme yeri ve bir araştırma ve geliştirme alanı inşa edilecek.
Samsung, ABD'nin yardımıyla çip üretim sektöründeki pazar payını artırmaya çalışacak. Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, ABD'deki yatırımını iki katına çıkarıyor: Çip üretim tesisi inşa edecek! - Son Dakika
Realme, yeni GT Neo 6 SE modelini piyasaya sürecek. Cihaz, 6.78 inç boyutunda LTPO OLED ekran, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 16 MP ön kamera, 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olacak.
Pomega, Kontrolmatik çatısı altında enerji depolama sistemleriyle Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji bağımsızlığını sağlamak adına önemli adımlar atıyor. Şirket, Türkiye'de ürettiği ürünlerle evlere ve iş yerlerine yenilikçi çözümler sunuyor. Pomega'nın batarya hücresi üretim tesisleri yıllık 3 GW saatlik üretim kapasitesine sahip olup, Türkiye'nin lityum demir fosfat kimyasıyla batarya hücresi üreten tek firmasıdır. Ayrıca, şirket rüzgar ve güneş enerji santrallerine entegre enerji depolama sistemleriyle enerji arzının ve sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyor. Pomega'nın elektrikli araçların şarj altyapısını güçlendirmek amacıyla geliştirdiği çözümler, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji ekosistemi oluşturulmasına da yardımcı oluyor.
Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar arasında Prison Architect 2, Homeworld 3, V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar bulunuyor. Oyuncular için seçenekler artıyor.
Oyuncular tarafından büyük bir heyecanla beklenen 2024 Xbox Games Showcase etkinliği, 9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlikte Xbox platformundaki birçok oyun hakkında önemli duyurular ve haberler verileceği öngörülüyor. Etkinlikte Gears 6, Indiana Jones, The Great Circle, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed gibi önemli yapımlarla ilgili bilgiler yer alacak. Ayrıca yeni Call of Duty oyununun da bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor. State of Decay 3, Fable ve Perfect Dark gibi ünlü yapımlar hakkında da önemli açıklamalar yapılması umuluyor.
Son dönemin en çok konuşulan markalarından Infinix, uygun fiyatlı katlanabilir telefon satmaya hazırlanıyor olabilir. Infinix Zero Flip adıyla tasarlanmakta olan ürün, birçok kullanıcı tarafından ulaşılabilecek bir fiyat etiketi ile gelecek. Bu gelişme, sektörde kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.
X (Twitter) güvenlik ekibi, platform kurallarını ihlal eden bot ve spam hesapların kaldırılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Bu adım ile platformun daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bot ve spam hesapların kaldırılması nedeniyle takipçi sayılarında değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy S23 serisi için yayınlanan One UI 6.1 güncellemesinden sonra birçok kullanıcının dokunmatik ekran sorunu yaşadığı ortaya çıktı. Sorunun Samsung'un güncellemesiyle ilgisi olmadığı ve Google'ın Keşfet akışının sebep olduğu tespit edildi. Samsung yönetimi ve Google, sorunu çözmek için çalışmalar yapıyor. Geçici bir çözüm olarak kullanıcılardan Google uygulamasının verilerini temizlemeleri isteniyor.
Microsoft, yakında yayınlanacak olan Windows 11 24H2 sürümü ile birlikte arayüz kişiselleştirme amaçlı üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek. Kullanıcılar, güncellemeyi yapmayanlar dışında özelleştirme uygulamalarını kullanamayacak.
Steam, Türkiye'de en çok satan oyunları açıkladı. Counter-Strike 2, EA SPORTS FC 24 ve PUBG: BATTLEGROUNDS gibi popüler oyunlar listede yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?