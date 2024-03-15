Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacak

Samsung, Amerika\'da büyük bir çip yatırımı yapacak

Son sızıntılar, Samsung'un Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacağını gösteriyor. Samsung, Biden yönetiminin teşvik paketi sayesinde 6 milyar dolarlık bir teşvik alacak. Şirketin çip üretim ağını genişletmesi bekleniyor. Tesisin nerede olacağı henüz açıklanmadı. Amerika'nın çip stratejisi, yerelleştirme ve ekonomik canlanma hedefiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.

15.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son sızıntılar, Samsung tarafından Amerika'da büyük bir çip yatırımı daha yapılacağını gösteriyor. Biden yönetiminin son dönemde yürürlüğe koyduğu dev teşvik paketi sayesinde, birçok çip üreticisi büyük hibeler alarak ülkedeki varlığını genişletiyor.

Samsung'un da bu paketten yararlanarak, bölgeye yeni bir yatırım yapması karşılığında tam 6 milyar dolarlık bir teşvik alacağı konuşuluyor. Fakat çip üretiminin sahip olduğu stratejik önemden dolayı, taraflar arasındaki anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı. İşte en önemli detaylar…

Samsung, çip üretim ağını genişletecek

Halihazırda Teksas eyaletinde tam 17 milyar dolara mal olan bir çip üretim tesisi kuran Samsung'un, alacağı yeni teşviği nasıl değerlendireceği konuşuluyor. Miktarın büyüklüğüne bakılırsa şirket bu tesisini daha da büyütmek yerine, ülkede bir fabrika daha açacak. Bu fabrikanın yine aynı eyalette mi, yoksa başka bir bölgede mi olacağı ise şu an için muamma. Fakat Teksas, düşük vergi oranları ve güçlü ulaşım olanaklarıyla son derece öne çıkıyor.

Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacak

Samsung, Amerika yatırımlarını artırıyor

Şirketin sektördeki en büyük rakibi TSMC de, Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın teşvik paketi kapsamında tam 5 milyar dolar elde etmişti. Amerikan hükümetinin bu hamleyi, özellikle yapay zekanın gelişimiyle birlikte stratejik bir önem kazanan çip teknolojisini yerelleştirmek için yaptığı konuşuluyor.

Giderek artan çip ihtiyacını tamamen yerel olarak karşılamak isteyen ülke yönetimi, bu alanda dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor. Ayrıca çip üretim tesisleri, binlerce kişi için yeni iş kapısı açarak Amerikan ekonomisini de canlandıracak.

Samsung, Galaxy Ring ile iddialı geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amerika'nın uyguladığı çip stratejisi doğru mu? Samsung yeni üretim tesisini nerde açabilir? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri
    17:46 Elektrik denetiminde kullanılan droneların çeşitli görüntüleri

    Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor
    17:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye Havacılıkta Önemli Başarılara İmza Atıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin havacılık alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, her yıl yeni projelerle gökyüzüne Türk'ün imzasını attıklarını söyledi. Bakan Kacır, Türkiye'nin uzay alanında da başarı hikayesi yazabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı uzaya göndereceklerini ve aya erişmeyi hedeflediklerini açıkladı.

  • Samsung Modelleri için Android 15 / One UI 7.0 Güncellemesi
    16:31 Samsung Modelleri için Android 15 / One UI 7.0 Güncellemesi

    Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi modellerinin yanı sıra A ve Tab serisi de güncelleme alacak.

  • Trendyol, Türk Üreticileri Global Pazarlara Taşıyarak E-ihracatın Önemli Bir Aktörü Haline Geldi
    16:31 Trendyol, Türk Üreticileri Global Pazarlara Taşıyarak E-ihracatın Önemli Bir Aktörü Haline Geldi

    Trendyol, Türk üreticileri global pazara taşıyarak e-ihracatın önemli bir aktörü haline geldi. Şubat ayında yapılan satışlar, Türk üreticilerin en çok Azerbaycan ve Suudi Arabistan'a ürün sattığını gösteriyor. Trendyol'un yurt dışına açılım stratejisi, başta Almanya olmak üzere Azerbaycan, Körfez Ülkeleri ve Orta ile Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyor. Mayıs 2023'ten itibaren mikro ihracat çözümleriyle 85 bin satıcısını ihracat yapabilen birer ticaret aktörüne dönüştürdü.

  • Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm Bu Akşam Sizlerle
    16:30 Teknoloji Muhabbeti 22. Bölüm Bu Akşam Sizlerle

    Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Samet'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 22. bölümü Cuma akşamı 17:00'da sizlerle. Bu haftanın öne çıkan teknolojik gelişmeleriyle ilgili detayları bu akşam 17:00'da öğrenebilirsiniz.

  • FCC, 100Mbps/20Mbps'nin altındaki internet hızları 'geniş bant' değil
    16:30 FCC, 100Mbps/20Mbps'nin altındaki internet hızları 'geniş bant' değil

    FCC, geniş bant internet kavramını yeniden tanımlayarak artık 100 Mbps indirme, 20 Mbps yükleme hızı altındaki hızları geniş bant olarak değerlendirmeyeceğini duyurdu. FCC, gelecekte 1 gigabit indirme ve 500 megabit yükleme hızlarını geniş bant için yeni bir standart olarak hedefliyor. Ancak rapora göre, 24 milyon Amerikalının uydu dışı 'sabit karasal geniş bant hizmetine' erişimi yok ve 45 milyon Amerikalı da yüksek hızlı bağlantıya sahip değil. Türkiye'de ise bu düzenlemenin etkisi beklenmiyor.

  • Kocasinan Belediyesi, Astronomi Köyü ve Astropark Projeleri İle Yeni Astronotlara Destek Olacak
    16:25 Kocasinan Belediyesi, Astronomi Köyü ve Astropark Projeleri İle Yeni Astronotlara Destek Olacak

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni astronotlar için astronomi köyü ve astropark projeleri yapacaklarını duyurdu. Belediye, bilimsel projeler ve yatırımlarla çocukları ve gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırlamayı hedefliyor. Hızır İlyas Köşkü'nü gök gözlem evine dönüştüren belediye, ayrıca astronomi müzesi, millet bahçesi kamp alanı ve seyir terası gibi projeleri hayata geçirmeyi planlıyor. Gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili astropark kazandırma çalışmaları da devam ediyor.

  • Rekor sonrası Bitcoin sert düştü
    16:21 Rekor sonrası Bitcoin sert düştü

    Hafta boyunca yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, yüzde 4,6 gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin, şu sıralar 68.200 dolar seviyesinden işlem görüyor.


16:32 Netanyahu, Hamas’ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti Netanyahu, Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi teklifini reddetti
16:10 Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti
15:23 Erdoğan, CHP’yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak Erdoğan, CHP'yi para sayma videosu üzerinden eleştirdi: Bu oyun iyice kirlendi, milletimiz hesabını sandıkta soracak
15:08 Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti’den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde Ak Parti'den 4 belediye ve 35 ilçe istediğini açıkladı
15:05 Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Firari sürücünün ünlü cerrah babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
17:21 Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel’i işgal edeceğiz Macaristan Başbakanı Orban: Brüksel'i işgal edeceğiz
16:53 UEFA’dan Fenerbahçe’ye 3 maç deplasman seyircisi cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç deplasman seyircisi cezası
15:48 Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti Boşanma aşamasındaki adam, araçtan atlayan eşini vurduktan sonra intihar etti
15:39 Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor Yetişkin film yıldızı Jenna Jameson, nadir görülen rahatsızlıkla mücadele ediyor
15:26 UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi
15:04 A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu A Millî Takımımızın Macaristan ve Avusturya maçları aday kadrosu belli oldu
15:01 Armağan Çağlayan’dan zeytinyağı fiyatlarına tepki Armağan Çağlayan'dan zeytinyağı fiyatlarına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 18:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung, Amerika'da büyük bir çip yatırımı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement