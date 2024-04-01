Teknoloji

Son yıllarda yarı iletken sektöründe önemli bir ilerleme kaydedildi. Bu bağlamda teknolojinin hemen her noktasına devrim niteliğinde yeniliklerin önü açıldı. Öte yandan Samsung ise küresel çip kıtlığına rağmen yarı iletken talebinin artması doğrultusunda önemli bir atım atmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar…

Samsung, çip üretmek için atık su kullanacak!

Bilindiği üzere yarı iletken sektörü, çip üretimi sırasında binlerce galon (1 galon yaklaşık 3.7 litre) ultra saf suya ihtiyaç duyar. Ultra saf su ise temel hidrojen ve oksijen molekülleri dışında her türlü safsızlık, ince partiküller ve mikroorganizmalar dahil, tamamen arındırılmış bir su türüdür. Bu özel su formu, çip üretim sürecinin temel bir gereksinimi.

Koreli Samsung ise yarı iletken sektöründe yaşanan zorluklara ve çip kıtlığı sırasında artan talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletme planları yapıyor. Bu, şirketin üretim amacıyla kullandığı su miktarının iki katından fazla artacağı anlamına geliyor.

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Samsung, yarı iletken üretim süreçlerindeki büyük su ihtiyacını karşılamak amacıyla atık suyu yeniden kullanmayı planlıyor. Buna göre teknoloji devi, günlük olarak 400 milyon litre (yaklaşık 105.668 milyon galon) atık suyu, Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde bulunan tesisinde endüstriyel kullanım için uygun hale getirecek şekilde arıtmayı hedefliyor.

Yarı iletken için kullanılan suyun saflığı oldukça önemli. Öyle ki üretilen çipin kalitesi için en ufak safsızlıklar bile büyük etkiye sahip. Samsung'un planladığı gibi atık sudan elde edilen su, hassas yarı iletken üretim sürecine potansiyel olarak zarar verebilecek her türlü kontaminasyondan tamamen arındırılmak üzere tasarlanmış çok aşamalı filtreleme ve arıtma işlemlerinden geçirilecek.

Tatlı suyun kullanımını –ultra saf su üretmek için tatlı su gerekir– azaltmayı hedefleyen Samsung, bu hamlesi ile sürdürülebilir üretim konusunda önemli adım atıyor. Buna göre diğer şirketler de Koreli teknoloji devine benzer uygulamaya geçebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

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