Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon işindeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren Samsung cephesinde bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Galaxy A55 5G modeli için geri sayım başladı. Telefon son olarak lansman öncesi Google Play Console'da ortaya çıktı ve kilit özellikleri belli oldu. İşte Samsung Galaxy A55 5G özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!
Samsung Galaxy A55 5G özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi
Samsung Galaxy A55 5G; SM-A556E model numarasıyla Google Play Console'da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon; Samsung Xclipse 530 GPU ile gelen Exynos 1480 işlemcisinden güç alacak. Bunun dışında cihazda 8 GB RAM ve Android 14 karşımıza çıkacak. Tabii burada daha farklı bellek opsiyonlarının olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli.
Akıllı telefon, 1080p çözünürlük ve 13: 6 en boy oranı sunan 6,5 inçlik Full HD bir ekranla gelecek. Dahası, bu ekranın delikli bir tasarım sunduğunu belirtelim. Google Play Console verilerine göre akıllı telefon, Galaxy A35 5G'ye benzer düz bir çerçeve tasarımıyla gelecek. Bunun yanı sıra 25W hızlarını destekleyen 5000 mAh'lik bir bataryadan beslenecek.
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Önde 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 12 Megapiksel ultra geniş açı ve 5 Megapiksel makro sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Son olarak telefonun mart ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
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