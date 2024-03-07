Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı

Samsung, Hindistan'da Galaxy M14 4G modelini satışa çıkardı. Giriş-orta seviye için uygun olan cihaz, Qualcomm Snapdragon 680 işlemci, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama, 6.7 inç Full HD+ ekran, 50MP ana kamera ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip. Android 13 işletim sistemiyle gelen cihaz, en az 2 büyük güncelleme alacak. Arktik Mavi ve Safir Mavisi renk seçenekleriyle sunulan Galaxy M14 4G'nin fiyatı 102 dolardan başlıyor.

07.03.2024 18:22
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Samsung tarafından tanıtılan cihazlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sene mart ayında satışa çıkan M14 5G'ye ek olarak bugün Hindistan'da Samsung Galaxy M14 4G modelini satışa çıkardı. Yeni cihazın donanımına baktığımızda 5G modeline göre biraz daha düşük özelliklerle geldiğini görsek de giriş-orta seviye için fiyat performans olduğunu söyleyebiliriz. İşte Samsung Galaxy M14 4G hakkında detaylar…

Samsung Galaxy M14 4G özellikleri ve fiyatı

Özelliklerine baktığımızda Samsung'un yeni telefonunun giriş-orta seviye için gayet yeterli olacağını anlayabiliyoruz. Yeni Galaxy M14 4G işlemci tarafında gücünü Adreno 610 grafik işlemcili Qualcomm Snapdragon 680 mobil platformdan alıyor. Ayrıca M14 4G'nin 4GB ve 6GB RAM ile birlikte 64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle geldiğini görebiliyoruz.

Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı

Ekran tarafındaki özelliklerine değinirsek, M14 4G 6.7-inçlik Full HD+ ve 90Hz yenileme oranına sahip bir ekran ile geliyor. Bu ekran 1080×2400 piksel çözünürlüğe sahip. Ne yazık ki yeni M14 4G, Android 13 OneUI 5.1 işletim sistemi ile satışa çıkarıldı. Fakat en az 2 büyük işletim sistemi güncellemesi alacağı söyleniyor. Yani Galaxy M14 4G, Android 14 ve Android 15 sistem güncellemelerini kullanıcılarına sunacak.

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Kamera tarafında ise Samsung Galaxy M14 4G, 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik ve makro kameralarla kullanıcılara iyi seviyede deneyim sağlayacak gibi duruyor. Cihaz 5,000 mAh batarya ile gelirken, kutusunda bir şarj aleti bulunmuyor.

Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı

Henüz Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı belli olmayan Galaxy M14 4G, Arktik Mavi ve Safir Mavisi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. 4GB versiyonu Hindistan'da şuan kampanyayla 102 dolara satılırken, 6GB modeli 138 dolardan satışa çıktı.

İşte Samsung Galaxy M14 4G'nin özellikleri:

Ekran: 1080 x 2400 piksel çözünürlüklü, 6.7 inçlik FHD+ Infinity-U LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve 391 PPI

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 Mobil Platform, Adreno 610 GPU ile

RAM ve Depolama: 4GB/ 6GB RAM, 64GB/ 128GB dahili depolama, microSD kart ile 1TB'a kadar genişletilebilir

İşletim Sistemi: Android 13, One UI 5.1 ile birlikte, 2 işletim sistemi güncellemesiyle yükseltilebilir

Arka Kamera: f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 Megapiksel ana kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro sensörü, LED flaş

Ön Kamera: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel ön kamera

Pil: 5000 mAh (tipik) batarya, 25W hızlı şarj desteği

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung Galaxy M14 4G Hindistan'da Satışa Çıktı - Son Dakika
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