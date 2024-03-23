Samsung, yeni bir akıllı telefon satın almak isteyenlerin ilk göz attığı markalardan birisi oluyor. Şirket ise hem uygun fiyatlı hem de amiral gemisi modeller bir yana bütçeye göre orta segment modelleri de tüketicilere sunuyor.
Yakın zamanda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy M55 de orta segment Android kataloğunda yer alacak. Merakla beklenen bu telefonun neler sunacağı ortaya çıktı. İşte iddia edilen Samsung Galaxy M55 özellikleri ve tasarımı…
Samsung Galaxy M55 özellikleri ve tasarımı
Kısa süre önce sızan bilgilere göre Samsung Galaxy M55 modeli, bir hayli ince olacak. Buna göre dünyanın en ince telefonu olabileceği söyleniyor. Performans tarafındaysa cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisinden güç alacak.
4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci; bir adet 2.4 GHz hızında ARM Cortex-A710 (Kryo), üç adet 2.36 GHz hızında ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8 GHz hızında ARM Cortex-A510 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi ise Adreno 662.
Öte yandan cihazın bellek bakımından 8 GB ve 12 GB RAM'li versiyonları olacak. Depolama alanı tarafındaysa yalnızca 128 GB seçeneği olacağı biliniyor. Yani telefon için 8 GB RAM + 128 GB ve 12 GB RAM + 128 GB şeklinde iki seçenek olabilir.
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Akıllı telefon, 6.6 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana sahip olacak. Bununla birlikte 45W hızlı şarjdan beslenen 5,000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği söyleniyor.
Android 14 tabanlı One UI 6.1 üzerinde çalışan ve Android 18'e kadar güncelleme alması beklenen Samsung Galaxy M55, parmak izi okuyucusuna da sahip olacak. Son olarak modelin siyah ve gökyüzü mavisi renk seçenekleri ile raflarda yerini alacağı da iddialar arasında yer alıyor.
Beklenen Samsung Galaxy M55 özellikleri şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M55 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi. Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kullanıcıları, S Pen'in ucundan yanık kokusu geldiğini bildiriyor. Bu durum, cihazın çalışırken ürettiği ısının kalem ucunu etkilediği ve yanık kokusuna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak sorunun ciddi bir durum olmadığı ve kullanıma engel olmadığı belirtiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti. Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
ÖzellikAçıklamaİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1RAM8 GB/ 12 GBDepolama128 GBİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı One UI 6.1 (4 yıl güncelleme sözü)Ekran Boyutu6.6 inçEkran ÇözünürlüğüFull HD+Ekran Yenileme Hızı120 HzBatarya Kapasitesi5,000mAhHızlı Şarj45W Super Fast Charging 2.0Renk SeçenekleriSiyah ve Gökyüzü MavisiParmak İzi OkuyucuVar
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy M55 Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ot süpürgelerine olan talep azalsa da, 55 yaşındaki Mahir Toraman tutkusuyla bu mesleği sürdürüyor. Ot süpürgelerin toz kaldırmasına rağmen diğer süpürgelere göre daha sağlıklı olduğunu belirten Toraman, eskiden müşterilerin en az beş tane süpürge aldığını, şimdi ise bir tane alırken bile tereddüt ettiklerini söyledi.
Son zamanlarda dünyanın en değerli şirketleri arasındaki rekabet giderek kızışıyor. NVIDIA'nın da zirve yarışına katılmasıyla birlikte Microsoft ve Apple arasındaki rekabet daha da alevlendi. En son verilere göre bu iki teknoloji devi arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. Apple, uzun süredir koruduğu liderliğini geçtiğimiz aylarda Windows'un geliştiricisi Microsoft'a bıraktı. Zirvedeki isim birkaç hafta boyunca aynı kalmasa da, son birkaç aydır Microsoft liderliğini istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Paylaşılan verilere göre Microsoft ve Apple arasındaki piyasa değeri farkı 500 milyar doları aştı. iPhone'un geliştiricisinin önümüzdeki haftalarda daha da geriye düşeceği ve NVIDIA'nın öne geçeceği tahmin ediliyor.
OpenAI CEO'su Sam Altman, verdiği son röportajda bu yılın sonlarına doğru piyasaya 'inanılmaz yeni bir model' sürmeye hazırlandıklarını söyledi. GPT-4 Turbo'nun kısa süre önce kullanıcılarla buluştuğu göz önüne alındığında, yeni modelin GPT-5 olması bekleniyor. OpenAI yeni modelin piyasaya sürülme zamanını resmi olarak açıklamadı. Ancak GPT-3'ten GPT-4'e ilerlemenin GPT-5 ile devam edeceği düşünülüyor. Bu kapsamda önümüzdeki yazdan itibaren GPT-5 modelinin erişilebilir hale gelmesi mümkün görünüyor. GPT-5 için büyük söylentiler dolaşıyor olsa da, OpenAI'ın yeni modeli hakkındaki ayrıntılar belirsiz. Bazı kaynaklar, GPT-4 Turbo'ya kıyasla maddi açıdan daha iyi olduğu için OpenAI'ın çığır açabileceğini düşünüyor. Bu kapsamda akıl yürütme, bilgi ve konuşma gibi alanlarda büyük iyileştirmeler bekleniyor. Bazı kullanıcılar GPT-5'in, DALL-E'nin görüntü oluşturma yeteneğine dayanarak yeni çok modlu işlevler de kazanabileceğini düşünüyor. Ayrıca OpenAI'ın test etmeye başladığı video modeli Sora ile birden fazla medya türünü işlemesi olası duruyor. Sam Altman'ın verdiği bu bilgilere göre OpenAI'ın önümüzdeki aylarda önemli bir duyuru yapması bekleniyor. Nasıl bir model ile karşılaşacağımızı hep birlikte göreceğiz. ChatGPT, konuşmalar oluşturmak için doğal dil işlemeyi kullanan bir yapay zeka sohbet botu. Bu kapsamda sorulara yanıt verebiliyor ve makaleler, sosyal medya gönderileri, makaleler, kodlar ve e-postalar dahil olmak üzere çeşitli yazılı içerikler oluşturabiliyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Ultra'nın kullanıcıları, S Pen'in ucundan yanık kokusu geldiğini bildiriyor. Bu durum, cihazın çalışırken ürettiği ısının kalem ucunu etkilediği ve yanık kokusuna sebep olduğu düşünülüyor. Ancak sorunun ciddi bir durum olmadığı ve kullanıma engel olmadığı belirtiliyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Kayseri'de düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, TOMTAŞ'ın Kayseri'de faaliyete geçtiğini ve Hürjet'in bu yıl sonundan itibaren Kayseri'de üretileceğini açıkladı. Bakan Kacır, Kayseri'nin sanayileşme kültüründe öncü bir şehir olduğunu vurgulayarak, Kayseri'nin yatırım ve istihdamla büyümesine katkı sunacaklarını belirtti.
Son yıllarda Türkiye'de enflasyon ve döviz kuru nedeniyle artan fiyatlar, elektronik ürünlerin de zamlanmasına sebep oldu. Bu durumda insanlar yurt dışından telefon getirme veya kaçak telefon satın alma yoluna gidiyor. Şubat 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları arasında kaçak/yurt dışı telefonların payı yüzde 40.94 olarak belirlendi. Bu durum, kaçak telefon satışlarının yıllar geçtikçe arttığını gösteriyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davası sonucunda Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. iPhone üreticisi, rekabet karşıtı uygulamalarla suçlanıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti. Apple'ın bu durumu nasıl değerlendireceği ve sektördeki rekabet konusu önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, hafta sonuna özel olarak Battlefield 2042 ve Midnight Ghost Hunt oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Oyunları 25 Mart saat 19.00'a kadar oynayabilirsiniz. Ancak bu tarihten sonra oynamaya devam etmek için satın almanız gerekecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeler yaparak vade sınırlarını belirledi. Değeri 1 milyon 600 bin lira ve altı olan taşıtlarda vade sınırı 48 ay, değeri 1 milyon 600 bin ile 3 milyon lira arasında olan taşıtlarda vade sınırı 36 ay, değeri 3 ile 4 milyon lira arasında olan taşıtlarda 24 ay, değeri 4 milyon ile 5 milyon lira arasında olan taşıtlarda ise vade sınırı 12 ay olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamasına göre, Şubat ayında trafiğe kaydedilen taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,6 artarak 193 bin 600'e ulaştı. Bu artışın büyük bir bölümünü motosikletler oluşturdu. Motosikletler, trafiğe kaydedilen taşıtlar içinde yüzde 47,7'lik oranla birinci sırada yer alırken, otomobiller ikinci sıraya geriledi. Bu artışın sebebi ise B sınıfı otomobil ehliyeti sahiplerinin 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilmesini sağlayan yeni düzenleme olarak gösteriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?