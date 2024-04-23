Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz'da piyasaya çıkacak - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz'da piyasaya çıkacak

Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz\'da piyasaya çıkacak

Samsung, Temmuz ayında piyasaya süreceği Galaxy Ring adlı akıllı yüzüğün boyutlarını açıkladı. Yayınlanan model setine göre farklı numaraların farklı yüzük boyutlarına karşılık geldiği tahmin ediliyor. Eksik numaraların erkek ve kadınlar için ayrıma işaret edebileceği düşünülüyor. Galaxy Ring, sağlık odaklı giyilebilir cihaz dünyasında büyük işler başarmayı hedefliyor ve gün boyu aktiviteleri takip edebiliyor.

23.04.2024 13:09
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Samsung önümüzdeki Temmuz ayında ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i piyasaya sürecek. Daha önce birçok kez ortaya çıkan Galaxy Ring, sağlık odaklı giyilebilir cihaz dünyasında büyük işler başarmak istiyor. Son olarak akıllı yüzüğün boyutlandırma detayları ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Ring boyutları ortaya çıktı

Galaxy Ring'e ait olduğu iddia edilen sekiz model numaralı bir set yayınlandı. SM-Q500'den SM-Q509'a kadar olan numaraların farklı yüzük boyutlarına karşılık geldiği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz'da piyasaya çıkacak

Daha önceki bir etkinlikte Samsung; Galaxy Ring'i 5 ila 13 beden arasında sunmayı planladığını söylemişti. Ancak sızdırılan model seti, numaralarda bazı değişikliklerin yapılmış olabileceğini gösteriyor. Q503 ve Q504 model numaralarının atlanması olması dikkat çekiyor.

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Samsung'un başlangıçta belirli boyutlarda yüzük sunması ve ardından bu aralığın ötesine geçmesi mümkün görünüyor. Eksik numaralar ayrıca erkek ve kadınlar için bir ayrıma da işaret ediyor olabilir. Samsung'un beden seçimini önceki duyurulara göre bir miktar değiştirmiş olabileceğini göz ardı etmemek lazım.

Samsung Galaxy Ring, gün boyu aktivitelerinizi takip edecek. Şirketin açıklamasına göre yapay zeka görüşüne sahip akıllı bir Samsung buzdolabıyla bağlantılı olan Samsung Food, kalori tüketimi ve vücut kitle indeksi (VKİ) temelinde diyet önerileri sunacak.

Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz'da piyasaya çıkacak

Galaxy Ring isimli akıllı yüzüğün 23 Şubat tarihinde tescillendiğini biliyoruz. Ürün açıklamasında ise sağlık ve uyku verilerini ölçebilen akıllı cihaz olarak belirtiliyor. Bunu aslında ekranı olmayan akıllı bileklik gibi düşünebiliriz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Ring: İlk akıllı yüzük Temmuz'da piyasaya çıkacak - Son Dakika

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