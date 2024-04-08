Samsung Galaxy S23'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy S23'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor

Samsung Galaxy S23\'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Galaxy S23 ailesi için yayınlanan yeni güncelleme, parmak izi okuyucu sorunlarına neden oldu. Samsung, kullanıcıların şikayetlerini kabul etti ve sorunları çözmek için çalışmalara başladı.

08.04.2024 15:08  Güncelleme: 15:12
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Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda geçen günlerde 2023'ün amiral gemisi telefonları Galaxy S23 ailesi için yeni güncellemeyi yayınladı. Fakat kullanıcı cephesinden gelen raporlar yeni yamanın telefonlarda can sıkan bazı sorunlara neden olduğu yönünde. Samsung, kendisine gelen şikayetlerin ardından sorunları kabul etti ve en kısa sürede çözüm sözü verdi. İşte ayrıntılar!

One UI 6.1, Galaxy S23'te parmak izi okuyucu sorunlarına neden oluyor

Samsung, mart ayının sonlarına doğru yayınladığı One UI 6.1 güncellemesiyle istemeden de olsa bazı sorunlara neden oldu. SamMobile'ın haberine göre yeni yapıyı alan Galaxy S23 modellerinin parmak izi okuyucularında bazı sorunlar yaşanmaya başladı.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> S23'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor

Kullanıcılar bu durumu Samsung'a iletirken, Güney Koreli üretici yaptığı incelemelerin ardından sorunun varlığını kabul etti ve en kısa sürede bir çözüm yolunun bulunacağını söyledi. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisinde One UI 6.1'in neden olduğu parmak izi okuyucu sorunu Nisan 2024 yamasıyla ortadan kaldırılacak.

Samsung kullanıcıları güncelleme sonrası dokunmatik sorunu yaşıyor! İşte çözümü

Bunun dışında One UI 6.1 güncellemesinin getirdiği yenilikler şöyle;

İşte Galaxy cihazlar için yayınlanan One UI 6.1 özellikleri:

Circle to Search

Web Asistanı

Chat Asistanı

Ses Kaydı Asistanı

Not Asistanı

Sözlü Çevirmen ve Live Translate

Yaratıcı Düzenleme

Düzenleme Önerisi

Anlık Ağır Çekim

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S23'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor - Son Dakika

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