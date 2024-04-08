Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1 yapısının dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli marka bu kapsamda geçen günlerde 2023'ün amiral gemisi telefonları Galaxy S23 ailesi için yeni güncellemeyi yayınladı. Fakat kullanıcı cephesinden gelen raporlar yeni yamanın telefonlarda can sıkan bazı sorunlara neden olduğu yönünde. Samsung, kendisine gelen şikayetlerin ardından sorunları kabul etti ve en kısa sürede çözüm sözü verdi. İşte ayrıntılar!
One UI 6.1, Galaxy S23'te parmak izi okuyucu sorunlarına neden oluyor
Samsung, mart ayının sonlarına doğru yayınladığı One UI 6.1 güncellemesiyle istemeden de olsa bazı sorunlara neden oldu. SamMobile'ın haberine göre yeni yapıyı alan Galaxy S23 modellerinin parmak izi okuyucularında bazı sorunlar yaşanmaya başladı.
Kullanıcılar bu durumu Samsung'a iletirken, Güney Koreli üretici yaptığı incelemelerin ardından sorunun varlığını kabul etti ve en kısa sürede bir çözüm yolunun bulunacağını söyledi. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galaxy S23 serisinde One UI 6.1'in neden olduğu parmak izi okuyucu sorunu Nisan 2024 yamasıyla ortadan kaldırılacak.
Samsung kullanıcıları güncelleme sonrası dokunmatik sorunu yaşıyor! İşte çözümü
Bunun dışında One UI 6.1 güncellemesinin getirdiği yenilikler şöyle;
İşte Galaxy cihazlar için yayınlanan One UI 6.1 özellikleri:
Circle to Search
Web Asistanı
Chat Asistanı
Ses Kaydı Asistanı
Not Asistanı
Sözlü Çevirmen ve Live Translate
Yaratıcı Düzenleme
Düzenleme Önerisi
Anlık Ağır Çekim
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Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy S23'te One UI 6.1 Güncellemesi Sorunlara Neden Oluyor - Son Dakika
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