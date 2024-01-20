 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü Stres Testinde Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü Stres Testinde Geçti

Samsung, Galaxy S24 ailesini tanıttı ve Exynos 2400 yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3'ten daha güçlü olduğunu gösteren performans testlerini paylaştı. Exynos 2400, termal performans açısından da başarılı sonuçlar elde etti ve Snapdragon 8 Gen 3'ün performansını geride bıraktı.

Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3\'ü Stres Testinde Geçti
20.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik kapsamında Galaxy S24 ailesini tanıttı. S24 Ultra hariç olmak üzere serinin diğer modelleri gücünü Exynos 2400'ten alıyor. Son performans testleri ise Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten güçlü olabileceğini gösterdi.

Exynos 2400 stres testinde Snapdragon 8 Gen 3'ü geçti

Exynos 2400 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; CPU ve GPU'nun sınırlarını zorlayan 3DMark Solar Bay Stress Testine tabi tutuldu. Samsung'un en yeni Exynos 2400 yonga seti, termal performans açısından şaşırtıcı sonuçlara sahip.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü Stres Testinde Geçti

Stres testi sonuçları, Exynos 2400'ün performansını Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi koruduğunu ortaya koydu. Isındıkça tam kapasitesinin yüzde 64'ünü kullanabilirken, Snapdragon 8 Gen 3 ise yalnızca yüzde 48'lik performansı koruyabildi.

132131322

Stres testlerinin Snapdragon 8 Gen 3'lü Galaxy S24 Ultra ve Exynos 2400'lü Galaxy S24 Plus arasında yapıldığı belirtildi. S23 Ultra'nın neredeyse iki kat daha büyük buhar odası soğutması olmasına rağmen, Plus'ın termal performansı daha başarılı şekilde sonuçlandı.

ÖzellikExynos 2400Snapdragon 8 Gen 3ÜreticiSamsungQualcommÜretim süreci4 nm4 nmÇekirdek sayısı88CPU çekirdek yapısı2x Cortex-X2 (3.2 GHz), 2x Cortex-A720 (2.8 GHz), 4x Cortex-A510 (2.2 GHz)1x Cortex-X3 (3.3 GHz), 3x Cortex-A720 (2.8 GHz), 4x Cortex-A510 (2.0 GHz)GPUSamsung Xclipse 940Adreno 750Grafik çekirdek sayısı3232Grafik çekirdek frekansı1.9 GHz1.9 GHzRAM desteğiLPDDR5-5500LPDDR5-6400Depolama desteğiUFS 4.0UFS 4.0GNSSGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSSGPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSSBluetooth5.35.3

Öte yandan Exynos 2400, bir süre önce 3DMark Wild Life Extreme testinde Exynos 2200'den iki kat daha yüksek puan aldı ve Apple A17 Pro ile aynı seviyeye geldi. Sıcaklık yönetimi, Samsung'un küresel çip pazarında rekabetçi kalmasını sağlayacak gibi duruyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Qualcomm, Samsung, Stres, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü Stres Testinde Geçti - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3'ü Stres Testinde Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement