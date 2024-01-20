Samsung Galaxy S24 Serisi: Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3\'ü Stres Testinde Geçti

Samsung geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlik kapsamında Galaxy S24 ailesini tanıttı. S24 Ultra hariç olmak üzere serinin diğer modelleri gücünü Exynos 2400'ten alıyor. Son performans testleri ise Exynos 2400'ün Snapdragon 8 Gen 3'ten güçlü olabileceğini gösterdi.

Exynos 2400 stres testinde Snapdragon 8 Gen 3'ü geçti

Exynos 2400 ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3; CPU ve GPU'nun sınırlarını zorlayan 3DMark Solar Bay Stress Testine tabi tutuldu. Samsung'un en yeni Exynos 2400 yonga seti, termal performans açısından şaşırtıcı sonuçlara sahip.

Stres testi sonuçları, Exynos 2400'ün performansını Snapdragon 8 Gen 3'ten daha iyi koruduğunu ortaya koydu. Isındıkça tam kapasitesinin yüzde 64'ünü kullanabilirken, Snapdragon 8 Gen 3 ise yalnızca yüzde 48'lik performansı koruyabildi.

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Stres testlerinin Snapdragon 8 Gen 3'lü Galaxy S24 Ultra ve Exynos 2400'lü Galaxy S24 Plus arasında yapıldığı belirtildi. S23 Ultra'nın neredeyse iki kat daha büyük buhar odası soğutması olmasına rağmen, Plus'ın termal performansı daha başarılı şekilde sonuçlandı.