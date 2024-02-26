Samsung Electronics, yeni Galaxy Ring akıllı yüzüğünü önümüzdeki hafta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 fuarında tanıtacak. Daha önce Galaxy S24 lansmanında gösterilen akıllı yüzük, Samsung'un bu pazardaki ilk aksesuarı olacak.
Samsung Galaxy Ring MWC 2024'te tanıtılacak
Galaxy Ring, Samsung'un giyilebilir ürünler serisini genişletmek için geliştirdiği son ürün olarak öne çıkıyor. Samsung'a göre akıllı yüzük, gelişmiş yapay zeka özellikleri sayesinde kişiselleştirilmiş bir deneyim vadedecek.
Tam teknik özellikleri ve fiyatı henüz bilinmiyor olsa da, sağlık ölçümlerini takip eden giyilebilir cihaz pazarı hedefliyor gibi görünüyor. Yüzükler, bileklik veya akıllı saate kıyasla daha hafif olmasıyla yeni bir kullanıcı pazarına hitap ediyor. Ayrıca saat takmayı tercih etmeyen kullanıcılar için de cazip bir seçenek olacak.
132321132
Galaxy Ring'in EKG desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca kan basıncını ölçerek sağlık takibi sunması da olası. Samsung'un NFC desteğiyle birlikte yüzük üzerinden ödeme alacağı da söyleniyor. Ayrıca sekiz farklı boyutta sunularak farklı boyutlardaki parmaklara uygun olması bekleniyor.
Samsung, MWC kapsamında Galaxy Watch 6 serisi akıllı saatlerin yeni sağlık takibi özelliklerini de sergileyecek. Galaxy S24 serisiyle eşleştirildiğinde; cihazlar kan basıncı, glikoz seviyesi gibi ölçümlerin daha doğru şekilde izlenmesini mümkün hale getirecek.
Galaxy Ring'in MWC 2024'te tanıtılması ve bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak ülkemize ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.
Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung, MWC 2024'te Galaxy Ring'i tanıtacak - Son Dakika
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.
Bağcılar Belediye Başkanı ve Başkan adayı Abdullah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerin tanıtımını yaptı. Özdemir, İBB iletişime geçerek ulaşım master planının UKM kararlarını aldıklarını, 1 yıldır yazdıklarını söyleyerek, ''Şu anda da diyorlar ki, 'Bize seçime kadar dokunmayın.' Kıymetli Bağcılarlı hemşehrilerim, biz de buradan diyoruz ki, 'Artık seçimden sonra size dokunmamıza gerek kalmayacak sizi hep beraber, hep birlikte tatile göndereceğiz.'' dedi.
Washington'da İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının gizli servis personeli tarafından söndürüldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan şahsın durumunun kritik olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, ''Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz'' dedi.
Liverpool, İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başkanlığı Metin Korkmaz'a devrettiğini duyurdu.
Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.
İstanbul'un en büyük 5. ilçesi ünvanına sahip olan Bağcılar'ın belediye başkanı Abdullah Özdemir yeni dönem projelerini anlattı. Eğitimden çevreye kadar 8 ayrı başlıktan oluşan projeler, toplumun her kesimine hitap ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?