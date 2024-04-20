Samsung Yönetimi Haftada 6 Gün Çalışmaya Başlıyor

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Ortaya çıkan sızıntılar, bazı departmanlardaki Samsung yöneticilerinin haftada 6 gün çalışmaya başlayacağını gösteriyor. Son dönemde artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı yükselen belirsizlik ortamından dolayı böyle bir karar aldığı söylenen şirket, böylece çalışma verimliliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Samsung yönetimi, 6 gün mesaiye merhaba diyecek

Alınan kararın yalnızca yönetim kadrosunu kapsaması oldukça cesur bir hamle olarak nitelendirilirken, gelecek dönemde daha alt kademe çalışanlarının da bundan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu oldu. Finansal durumunu kısa süre içinde daha da iyileştirmek isteyen firma, Kore para biriminin hızla değer kaybetmesinden ve petrol fiyatlarının son dönemdeki yükselişinden oldukça negatif etkilenmiş gibi görünüyor.

2023 yılında birçok departmanın beklentilerin altında kaldığını belirten üst düzey bir Samsung yöneticisi, bu durumu aşmak için uzun süreli bir kriz moduna geçmek zorunda olduklarını söyledi. Ancak Galaxy S24 serisinin iyi bir satış başarısı yakalaması şirkette moralleri fazlasıyla yükseltmiş gibi görünüyor.

Firma bu kararının ardından gözle görülür bir verimlilik artışı yaşadığı takdirde, diğer birçok kuruluşun da aynı yöntemi uygulayabileceği düşünülüyor. Bu gelişmenin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung giriştiği yeni projelerde başarılı olabilecek mi? Siz güncel olarak herhangi bir Samsung cihaz kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.