Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Xiaomi telefonlar…
Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri listesinin birinci sırasında Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G olduğunu görüyoruz. Cihaz, yapılan denemeler sonucunda 136 puan aldı.
Bununla birlikte Xiaomi 11T ise 136 puanla ikinci sırada yer alıyorken, onu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (134 puan) ve Xiaomi Redmi Note 10 (134 puan) takip ediyor. Akabinde Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 10S ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G modellerini de ilk sıralarda görebilmek mümkün. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
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Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Son Dakika › Teknoloji › Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri - Son Dakika Yeni bir söylentiye göre Apple'ın Vision Pro'ya Apple Pencil desteği getirebileceği konuşuluyor. Apple, Apple Pencil desteğini Vision Pro'ya yeni bir etkileşim yöntemi olarak getirebilir. Yenilenmiş iPad Pro serisiyle birlikte yeni bir Apple Pencil'in piyasaya sürüleceğine dair söylentiler var. Apple'ın visionOS 2.0'ı Haziran'daki WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor. Apple, Nisan ayından itibaren iPhone'ların satışa sunulmadan önce mağazalarda güncellenmesini sağlayacak yeni bir program başlatmayı planlıyor. Bu program, ABD mağazalarından başlayacak ve sonrasında küresel çapa yayılacak. Apple özel bir sistem geliştirdi ve bu sistem sayesinde iPhone'un kutusundan çıkarılmadan önce mağazada yazılım güncellemesine imkan tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların yeni cihazlarını güncelleme sürecine ayırdığı zamanı azaltabilir ve kurulum sürecini daha verimli hale getirebilir. Samsung, Mach-1 adını verdiği yapay zeka çipi ile sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Mach-1 çipi, GPU, CPU ve bellek arasındaki veri transferinde yaşanan darboğazları azaltacak bir tasarıma sahip olacak. Samsung'un hedefi en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olmak. Samsung, Galaxy S24 serisinin ortanca modeli olan Galaxy S24 Plus'ı tanıttı. Cihaz, etkileyici ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. İşlemci olarak Exynos 2400 tercih edilen cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto (3x optik zoom) ve 12 MP geniş açılı kamera bulunurken, ön tarafta 12 MP özçekim kamerası yer alıyor. 4900 mAh batarya kapasitesine sahip olan Galaxy S24 Plus, 45W kablolu şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 50.499 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu. Etkinlik, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi birçok faaliyeti içeriyor. TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenleniyor. Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı. Işın izleme teknolojisi, yüksek kaliteli grafikler için gereken ağır işlem gücü nedeniyle yüksek performanslı ekran kartları gerektirir. Ancak Microsoft'un sunduğu çözüm, bu talebi azaltarak daha düşük özellikli ekran kartlarının bile ışın izleme özelliklerinden yararlanmasını mümkün kılabilir. Microsoft'un önerdiği sistem, bir düzey ayrıntısı (LOD) sistemini kullanarak ışın izleme sürecini optimize etmeyi amaçlıyor. LOD, grafiklerdeki detayı uzak nesneler gibi belirli bölgelerde azaltarak ekran kartının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu, ekran kartının daha az iş yapması anlamına geliyor, dolayısıyla görsel kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Microsoft'un bu teknolojisinin, daha önce ışın izlemeyi çalıştıramayan veya zorlukla çalıştıran ekran kartları için bile daha uygun hale getirebileceği düşünülüyor. Bu, oyuncular için daha iyi performans ve görsel deneyim sağlarken, daha düşük özellikli sistemlerde bile ışın izlemeyi deneyimlemeyi mümkün kılabilir. Ancak henüz bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair daha fazla detay bilinmiyor ve teoriden ziyade pratikte bu sistemin ne kadar etkili olacağı belirsiz. Her ne olursa olsun bu tür bir gelişme, ışın izleme teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir ve oyun endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir. PlayStation özel oyunları arasında özel bir yere sahip olan Days Gone geliştiricisi Bend Studios, yeni bir AAA canlı hizmet oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Stüdyo, liderlik rollerinde deneyimli bir baş proje yöneticisi aradığını belirtti. Bend Studios'un bu yeni projesi, geleneksel oyun geliştirme stüdyolarını canlı hizmet geliştirme stüdyolarına dönüştürmede önemli bir rol oynayacak. Henüz resmi olarak doğrulama yapılmamış olsa da, bu proje muhtemelen Sony'nin canlı hizmet oyunları üretme hedeflerine katkıda bulunacak. Avrupa Birliği (AB), Meta, Apple ve Google'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet dışı uygulamaların incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. DMA kapsamında olası ihlaller nedeniyle şirketler yıllık cirolarının %10'u kadar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler. Spotify, çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirlikleri sonucunda video tabanlı kurslar sunan Spotify, müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam gibi konularda dersler sunuyor. Premium aboneler ve ücretsiz kullanıcılar iki dersi ücretsiz alabiliyor ve geri kalan dersleri satın alabiliyorlar. Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor. Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
SıraModelPuan1Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G1362Xiaomi 11T1363Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G1344Xiaomi Redmi Note 101345Xiaomi 13 Ultra1336Xiaomi Redmi Note 11S 5G1337Xiaomi Redmi Note 12 5G1328Xiaomi Redmi Note 10S1329Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G12910Xiaomi Redmi Note 10 Pro12911Xiaomi 1312812Xiaomi 13 Pro12613Xiaomi 11T Pro12614Xiaomi 12T Pro12315Xiaomi 13T Pro12016Xiaomi Redmi Note 10 5G12017Xiaomi Redmi Note 1111918Xiaomi 12T11819Xiaomi 12 Lite 5G11820Xiaomi 13T114
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı?
Son Dakika › Teknoloji › Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri - Son Dakika
Yeni bir söylentiye göre Apple'ın Vision Pro'ya Apple Pencil desteği getirebileceği konuşuluyor. Apple, Apple Pencil desteğini Vision Pro'ya yeni bir etkileşim yöntemi olarak getirebilir. Yenilenmiş iPad Pro serisiyle birlikte yeni bir Apple Pencil'in piyasaya sürüleceğine dair söylentiler var. Apple'ın visionOS 2.0'ı Haziran'daki WWDC etkinliğinde duyurması bekleniyor.
Apple, Nisan ayından itibaren iPhone'ların satışa sunulmadan önce mağazalarda güncellenmesini sağlayacak yeni bir program başlatmayı planlıyor. Bu program, ABD mağazalarından başlayacak ve sonrasında küresel çapa yayılacak. Apple özel bir sistem geliştirdi ve bu sistem sayesinde iPhone'un kutusundan çıkarılmadan önce mağazada yazılım güncellemesine imkan tanıyor. Bu özellik, kullanıcıların yeni cihazlarını güncelleme sürecine ayırdığı zamanı azaltabilir ve kurulum sürecini daha verimli hale getirebilir.
Samsung, Mach-1 adını verdiği yapay zeka çipi ile sektöre adım atmaya hazırlanıyor. Mach-1 çipi, GPU, CPU ve bellek arasındaki veri transferinde yaşanan darboğazları azaltacak bir tasarıma sahip olacak. Samsung'un hedefi en büyük yapay zeka donanımı üreticisi olmak.
Samsung, Galaxy S24 serisinin ortanca modeli olan Galaxy S24 Plus'ı tanıttı. Cihaz, etkileyici ekranı, güçlü işlemcisi ve gelişmiş kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. 6.7 inç boyutundaki ekranı, 3120 x 1440 QHD+ çözünürlüğe, 1-120 Hz arası değişebilen yenileme hızına ve 2600 nit maksimum parlaklığa sahip. İşlemci olarak Exynos 2400 tercih edilen cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi sunuyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera, 10 MP telefoto (3x optik zoom) ve 12 MP geniş açılı kamera bulunurken, ön tarafta 12 MP özçekim kamerası yer alıyor. 4900 mAh batarya kapasitesine sahip olan Galaxy S24 Plus, 45W kablolu şarj, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteği sunuyor. Cihazın Türkiye fiyatı ise 50.499 TL olarak belirlendi.
Geçen yıl 1 milyon yarışmacının katıldığı TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı başvurdu. Etkinlik, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve söyleşiler gibi birçok faaliyeti içeriyor. TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle düzenleniyor.
Microsoft, ışın izleme teknolojisinde devrim yapabilecek bir fikirle ortaya çıktı. Işın izleme teknolojisi, yüksek kaliteli grafikler için gereken ağır işlem gücü nedeniyle yüksek performanslı ekran kartları gerektirir. Ancak Microsoft'un sunduğu çözüm, bu talebi azaltarak daha düşük özellikli ekran kartlarının bile ışın izleme özelliklerinden yararlanmasını mümkün kılabilir. Microsoft'un önerdiği sistem, bir düzey ayrıntısı (LOD) sistemini kullanarak ışın izleme sürecini optimize etmeyi amaçlıyor. LOD, grafiklerdeki detayı uzak nesneler gibi belirli bölgelerde azaltarak ekran kartının daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu, ekran kartının daha az iş yapması anlamına geliyor, dolayısıyla görsel kalitede gözle görülür bir kayıp olmadan daha iyi performans elde edilmesini sağlıyor. Microsoft'un bu teknolojisinin, daha önce ışın izlemeyi çalıştıramayan veya zorlukla çalıştıran ekran kartları için bile daha uygun hale getirebileceği düşünülüyor. Bu, oyuncular için daha iyi performans ve görsel deneyim sağlarken, daha düşük özellikli sistemlerde bile ışın izlemeyi deneyimlemeyi mümkün kılabilir. Ancak henüz bu sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair daha fazla detay bilinmiyor ve teoriden ziyade pratikte bu sistemin ne kadar etkili olacağı belirsiz. Her ne olursa olsun bu tür bir gelişme, ışın izleme teknolojisinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir ve oyun endüstrisinde önemli bir dönüm noktası olabilir.
PlayStation özel oyunları arasında özel bir yere sahip olan Days Gone geliştiricisi Bend Studios, yeni bir AAA canlı hizmet oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu. Stüdyo, liderlik rollerinde deneyimli bir baş proje yöneticisi aradığını belirtti. Bend Studios'un bu yeni projesi, geleneksel oyun geliştirme stüdyolarını canlı hizmet geliştirme stüdyolarına dönüştürmede önemli bir rol oynayacak. Henüz resmi olarak doğrulama yapılmamış olsa da, bu proje muhtemelen Sony'nin canlı hizmet oyunları üretme hedeflerine katkıda bulunacak.
Avrupa Birliği (AB), Meta, Apple ve Google'ın da aralarında bulunduğu dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yönelik rekabet dışı uygulamaların incelenmesi için soruşturma başlattığını duyurdu. DMA kapsamında olası ihlaller nedeniyle şirketler yıllık cirolarının %10'u kadar büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirler.
Spotify, çevrimiçi kurs alanında adımlar atmaya başladı. Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla işbirlikleri sonucunda video tabanlı kurslar sunan Spotify, müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam gibi konularda dersler sunuyor. Premium aboneler ve ücretsiz kullanıcılar iki dersi ücretsiz alabiliyor ve geri kalan dersleri satın alabiliyorlar.
Facebook ve Instagram'ı bünyesinde barındıran Meta, Türkiye'deki yerel seçimler öncesi yapay zeka ve dijital teknikleri kullanarak yanlış bilgilendirme ve manipülasyonla mücadele çabalarını yoğunlaştırdı. Reklam verenlerin içeriğin dijital olarak oluşturulduğunu veya üzerinde oynandığını açıklamalarını şart koşan Meta, gerektiği şekilde açıklama yapmayan reklamları reddediyor ve yaptırımlar uyguluyor. Ayrıca, bağımsız haber doğrulayıcı ortaklarının viral yanlış bilgileri değerlendirdiğini ve yanlış bilgileri incelendiklerini belirtti. Seçimlere müdahaleyi engellemek için uzmanlaşmış ekipler oluşturan Meta, kamusal tartışmaya müdahale etmeye çalışan sayfalar, gruplar ve hesaplara odaklanıyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp üzerinde spam, yanlış bilgiler ve seçimlere katılımı etkileyebilecek içerikler hakkında işlem yapıyor ve güvenilirlik artırmak için önlemler alıyor.
Apple, iPhone'ların işletim sistemi iOS için yeni güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, geçtiğimiz günlerde iOS 17.4.1 sürümünü yayınladı. Bir dizi yeniliği ve hata düzeltmeleri barındıran bu güncelleme, beklenmedik bir sorunu da beraberinde getirdi. Buna göre kullanıcılar, iOS 17.4.1 sürümünü kullanan iPhone için Wi-Fi bağlanmıyor şikayetlerinde bulunmaya başladı. Apple'ın resmi destek forumu üzerinden iOS 17.4.1 güncellemesini yaptıktan sonra Wi-Fi ağına bağlanma konusunda sorun yaşandığına dair şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar tarafından yapılan geri dönüşlere göre ağ bağlantısının sürekli koptuğu söyleniyor. Bu sorunun model fark etmeksizin son güncellemeyi alan tüm iPhone'larda yaşandığı görülüyor. Apple'dan iPhone kullanıcıları tarafından açılan şikayet konularına henüz bir geri dönüş gelmiş değil. Şirketin yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlaması ve Wi-Fi bağlanmaması sorununun çözüme kavuşturulması bekleniyor.
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