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Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Xiaomi telefonlar…

Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri listesinin birinci sırasında Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G olduğunu görüyoruz. Cihaz, yapılan denemeler sonucunda 136 puan aldı.

Bununla birlikte Xiaomi 11T ise 136 puanla ikinci sırada yer alıyorken, onu Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G (134 puan) ve Xiaomi Redmi Note 10 (134 puan) takip ediyor. Akabinde Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi Redmi Note 11S 5G, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 10S ve Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G modellerini de ilk sıralarda görebilmek mümkün. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Şarjı en uzun giden Xiaomi modelleri şu şekilde sıralandı;