SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim

27-28 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan SDN Summit, tüketici elektroniği meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz bu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarının yeni ürünlerini deneyimleme, sektördeki uzmanlardan bilgi edinme ve girişimcilerle tanışma imkanınız olacak.
SDN Summit etkinliğinde neler var?
Deneyim Alanları: Farklı markaların stantlarını gezerek yeni ürünleri deneyimleyebilir, en son teknolojiyi yakından takip edebilirsiniz.
SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!
Paneller: Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da katılımıyla gerçekleşecek panellerde, sektörün önde gelen isimlerinden geleceğe dair vizyonlarını dinleyebilirsiniz.
Girişimcilik Köşesi: Kendi fikrinizi yatırımcılara sunma ve girişimcilerle network kurma imkanı yakalayabilirsiniz.
Eğlenceli Aktiviteler: Çekilişler, hediyeler ve sürprizlerle dolu eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.
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Tarih ve yer:
Tarih: 27-28 Nisan 2024
Yer: Haliç Kongre Merkezi
SDN Summit konuşmacıları
Mehmet Fatih Kacır T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı
Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü
Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi
Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü
Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü
Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director
Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO
Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü
Celal Toprak Gazeteci
Cenk Çiğdemli Ticimax CEO
Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı
Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations
Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü
Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak
Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü
Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu
İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO
Kaan Sancaklı BiTaksi CEO
Kamile Uray, Teknik Analist
Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür
Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner
Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO
Özcan Ayyıldız English Home CIO
Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO
Ramazan Demir, ASPower Genel Müdür
Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri
Serhat Dolaz, Paycell CEO
Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdür
Serkan Girgin Google Türkiye CMO
Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding
Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye
Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı
Son Dakika › Teknoloji › SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim - Son Dakika
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