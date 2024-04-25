SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim

SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim

27-28 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan SDN Summit, tüketici elektroniği meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz bu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarının yeni ürünlerini deneyimleme, sektördeki uzmanlardan bilgi edinme ve girişimcilerle tanışma imkanınız olacak. Deneyim Alanları, Paneller, Girişimcilik Köşesi ve Eğlenceli Aktiviteler gibi birçok farklı etkinlik ve konuşmacılarla dolu olan SDN Summit, teknoloji tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat.

25.04.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27-28 Nisan tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan SDN Summit, tüketici elektroniği meraklıları için eşsiz bir deneyim sunacak. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz bu etkinlikte Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarının yeni ürünlerini deneyimleme, sektördeki uzmanlardan bilgi edinme ve girişimcilerle tanışma imkanınız olacak.

SDN Summit etkinliğinde neler var?

Deneyim Alanları: Farklı markaların stantlarını gezerek yeni ürünleri deneyimleyebilir, en son teknolojiyi yakından takip edebilirsiniz.

SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!

Paneller: Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın da katılımıyla gerçekleşecek panellerde, sektörün önde gelen isimlerinden geleceğe dair vizyonlarını dinleyebilirsiniz.

Girişimcilik Köşesi: Kendi fikrinizi yatırımcılara sunma ve girişimcilerle network kurma imkanı yakalayabilirsiniz.

SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim

Eğlenceli Aktiviteler: Çekilişler, hediyeler ve sürprizlerle dolu eğlenceli bir hafta sonu sizi bekliyor.

Etkinlik ile ilgili en güncel haberleri ve sürprizleri kaçırmamak için sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarını yaparak çekilişlere katılabilir ve birbirinden güzel hediyeler kazanabilirsiniz.

Tarih ve yer:

Tarih: 27-28 Nisan 2024

Yer: Haliç Kongre Merkezi

SDN Summit konuşmacıları

Mehmet Fatih Kacır T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü

Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi

Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü

Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director

Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO

Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü

Celal Toprak Gazeteci

Cenk Çiğdemli Ticimax CEO

Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı

Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations

Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü

Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak

Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü

Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu

İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO

Kaan Sancaklı BiTaksi CEO

Kamile Uray, Teknik Analist

Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür

Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner

Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO

Özcan Ayyıldız English Home CIO

Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO

Ramazan Demir, ASPower Genel Müdür

Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri

Serhat Dolaz, Paycell CEO

Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdür

Serkan Girgin Google Türkiye CMO

Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding

Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye

Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı

Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Haliç, Etkinlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:11 Araç sahipleri dikkat Motorine gece yarısı indirim geldi Araç sahipleri dikkat! Motorine gece yarısı indirim geldi
22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
00:28 Ankara’da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara'da mesire alanında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük’ü yendi Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Fatih Karagümrük'ü yendi
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 02:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: SDN Summit: Tüketici Elektroniği Meraklıları İçin Eşsiz Bir Deneyim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement