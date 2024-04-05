SEO Vibes on Tour İstanbul etkinliği 18 Nisan 2024\'te düzenlenecek

SEO Vibes on Tour etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde dijital dünyanın profesyonellerini bir araya getirmek üzere İstanbul'da gerçekleşecek. Worldef, SEOUP ve ContentUP partnerliğinde WhitePress tarafından düzenlenen organizasyonun, katılımcılarına networkünü genişletme fırsatı sunması ve sektörel yeniliklere ışık tutması bekleniyor. İşte, dijital dünyayı yakından ilgilendiren etkinliğe dair tüm detaylar!
Etkinlik kapsamı ve konuşmacılar
SEO Vibes on Tour İstanbul etkinliğinin kapsamı ve konuşmacıları, geçtiğimiz günlerde WhitePress tarafından açıklandı. Paylaşılan detaylara göre konuşmacılar arasında; Mertcan İşler, Batuhan Durmaz, Yağmur Şimşek, Dilara Dağıstanlı, Tolga Sonışık, Emrah Pamuk, Sedat Ateş, Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Mert Erkal gibi dijital dünyanın öne çıkan isimleri yer alıyor.
Profesyonel konuşmacılar eşliğinde düzenlenecek olan etkinlikte katılımcılara network ortamı sağlanacağı da duyuruldu. Aynı zamanda kahvaltı ve içecek ikramlarıyla birlikte canlı bir atmosfer eşliğinde düzenleneceği de yapılan ilk açıklamalar arasında yer aldı.
Co-Founder Academy'den sınırlı süre için eğitim ve kariyer fırsatı
Beklentileri yükselten etkinlik kapsamında, sektörün dinamikleri, SEO'ya dair güncel gelişmeler ve çok daha fazlası konu başlıkları arasında. Program, kahvaltı ve networking ile başlayarak Mertcan İşler'in konuşmasıyla devam edecek. Kahve molalarıya ilerleyecek olan organizasyon, 13: 30'da networking ile sona erecek.
Etkinlik tarihi ve saati
SEO Vibes on Tour İstanbul etkinliği, 18 Nisan 2024 tarihinde, İstanbul/ Şişli'de düzenlenecek. Katılımcılarını, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı Art-Tech oteli olan The Point Hotel Barbaros'da ağırlaması bekleniyor. Barbaros Hayreddin Paşa Bulvarı ile Esentepe Bölgesi arasında yer alan otel, birçok kurumsal şirketin olduğu bir lokasyonda konumlanıyor.
Program, 09: 00'da kahvaltı ve networking ile başlayacak. 10: 00'da ilk konuşma, "E-Ticaret Sitelerinde SEO'nun Formülü: İçerik, Teknoloji ve Deneyim" başlığıyla Mertcan İşler tarafından yapılacak. Ardından Batuhan Durmaz'dan "Linkler ve Gerçekler; Google Ne Söylüyor? Veriler Ne Diyor?" konuşmasını dinleme fırsatı bulacak. 11: 30'da Yağmur Şimşek, Tolga Sonışık ve Emrah Pamuk'un konuşması ardından kahve molası verilecek olan etkinlik Mert Erkal'ın moderatörlüğünde Bora Denizci, Büşra Çildaş, Murat Şahin ve Sedat Ateş'in yer aldığı Uluslararası e-ticarette SEO üzerine olan panel ile devam edecek.
Bilet satışları başladı
Sektörün dinamiklerini profesyonellerden dinlemek isteyen ve SEO'ya dair güncel gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, WhitePress üzerinden bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
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