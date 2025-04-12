Seyithan Teymur: Yapay zeka artık yazılımcı kadar etkili

Melis Yaşar'ın sunduğu Kariyer4.0 programına konuk olan Seyithan Teymur, yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerine etkisini anlattı. Teymur, artık bazı projelerde yazılımcıya bile gerek kalmadığını söyledi.

"YAPAY ZEKA, TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ"

Kariyerine mobil uygulama geliştiricisi olarak başladığını söyleyen Seyithan Teymur, zaman içinde yapay zekanın etkisiyle projelerin yapısının kökten değiştiğini vurguladı. Teymur, "Yapay zeka kod yazma işini junior yazılımcı kadar iyi yapabiliyor. Teknoloji yazılım projesini iyi bir şekilde planladığınızda yazılımcı ekibine ihtiyacınız yok, yapay zeka kodu sizin yerinize yazıyor" ifadelerini kullandı.

"YASAL ZEKA HUKUKÇULAR TARAFINDAN TEHDİT GİBİ GÖRÜLMEDİ"

Teymur, hukuk alanında geliştirdikleri "Yasal Zeka" adlı yapay zeka asistanının, avukatların iş yükünü ciddi şekilde hafiflettiğini söyledi. Girişimin iki avukat arkadaşıyla sohbeti sonrası gündeme geldiğini aktaran Teymur, hukukçuların bu teknolojiyi bir tehdit değil, fırsat olarak gördüğünü belirtti.

"İKİNCİ EL SATIŞLARA ÖZEL BİR YAPAY ZEKA ASİSTANI GELİŞTİRDİK"

Sempi.AI çatısı altında yalnızca hukuk değil, ticaret alanına da odaklandıklarını belirten Teymur, ikinci el ürün satışı konusunda da yardımcı olabilecek bir yapay zeka asistanı geliştirdiklerini açıkladı. Teknolojinin her alanında ilerlemekten korkulmaması gerektiğini ifade eden Teymur, yapay zekanın iş dünyasına getirdiği kolaylıklara dikkat çekti.