Siber Güvenlik Başkanlığı sosyal medyada yaş doğrulamayı 1 Kasım'da başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siber Güvenlik Başkanlığı sosyal medyada yaş doğrulamayı 1 Kasım'da başlatıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siber Güvenlik Başkanlığı, yeni sosyal medya hesaplarında yaş doğrulamanın 1 Kasım'da e-Devlet üzerinden başlayacağını duyurdu. 15 yaşını doldurmamış çocukların erişimi engellenecek, 15-18 yaş grubuna uygun hizmet sunulacak; mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, sosyal medya platformlarında yaş doğrulama uygulamasının 1 Kasım itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığından yapılan açıklamada, çocukların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik'in 1 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi. Yeni düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal ağ hizmetlerine erişiminin önlenmesi, 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun hizmet sunulması hedefleniyor.

Düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, yüksek gizlilik ve güvenlik standartları uygulama ve ebeveyn kontrol araçlarını kullanıma açma yükümlülükleri getirildiği belirtildi. Yeni açılacak sosyal medya hesaplarında yaş doğrulamasının zorunlu olacağı, mevcut hesapların doğrulanması için ise 31 Mart 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanındığı kaydedildi.

Yaş doğrulama e-Devlet üzerinden yapılacak

Yaş doğrulama işlemlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak yaş doğrulama belirteci aracılığıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, bu süreçte kullanıcıların kimlik ve kişisel bilgilerinin sosyal medya platformlarıyla paylaşılmayacağı, yalnızca ilgili yaş sınırının karşılanıp karşılanmadığı bilgisinin iletileceği ifade edildi.

Uygulamanın teknik işleyişi, kullanıcıların izleyeceği adımlar ve sosyal ağ platformlarının yükümlülüklerine ilişkin bilgilendirmelerin Siber Güvenlik Başkanlığının resmi iletişim kanalları ve ilgili platformlar aracılığıyla aşamalı olarak paylaşılacağı bildirildi.

Sahte bağlantılara karşı uyarı

Başkanlık, yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresinin veya resmi e-Devlet mobil uygulamasının kullanılması gerektiği uyarısında bulundu. Vatandaşların yalnızca sosyal ağ platformlarının resmi uygulamaları üzerinden yapılan bildirimleri ve yetkili kurumların duyurularını dikkate alması gerektiği belirtilerek, üçüncü taraflardan gelen mesaj ve yönlendirmelere itibar edilmemesi, bu içeriklerdeki bağlantılara tıklanmaması istendi.

Açıklamada, e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, banka ve kredi kartı bilgileri ile hesap bilgilerinin hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmaması gerektiği vurgulandı. Telefonla arayarak, mesaj göndererek veya sahte internet siteleri üzerinden yaş doğrulama bahanesiyle ücret, kart bilgisi ya da şifre talep eden kişi ve hesaplara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Vatandaşların ziyaret ettikleri internet sitelerinin adreslerini ve bağlantıların güvenilirliğini kontrol etmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, kamu kurumlarının isim, logo ve kurumsal kimlik unsurlarını taklit ederek kullanıcıları yanıltmayı amaçlayan şüpheli internet siteleri ve bağlantıların 'https://siberguvenlik.gov.tr/ihbar' adresi üzerinden Başkanlığa bildirilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: İHA
Siber Güvenlik BaşkanlığıSosyal MedyaTeknolojiE-DevletGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Aziz Yıldırım’ın yaptığına bakın Kritik toplantıda şaşırtan karar Aziz Yıldırım'ın yaptığına bakın! Kritik toplantıda şaşırtan karar
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:50
Milyonlarca taraftar bekliyor İşte Aziz Yıldırım’ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
Milyonlarca taraftar bekliyor! İşte Aziz Yıldırım'ın gönlünde yatan 2 yerli hoca
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:13:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Siber Güvenlik Başkanlığı sosyal medyada yaş doğrulamayı 1 Kasım'da başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android