Siber Vatan'ın 2027 dönemine 81 ilden 30 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siber Vatan'ın 2027 dönemine 81 ilden 30 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siber Vatan\'ın 2027 dönemine 81 ilden 30 Ekim\'e kadar başvuru yapılabilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları, 81 ilden 30 Ekim'e kadar alınacak. Fırat Kalkınma Ajansı'nın yürüttüğü programda çevrim içi eğitim ve sınavın ardından 40 öğrenci yüz yüze eğitime katılacak.

Siber güvenlik ve yapay zeka alanında kendini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri için Türkiye Siber Vatan Programı 2027 dönemi başvuruları başladı. Malatya'nın da aralarında bulunduğu 81 ilden başvuru alınacak programa katılmak isteyen öğrenciler, 30 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı'nın 2027 dönemi başvuruları başladı. Siber güvenlik ve yapay zeka alanında uzman gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan program, bu yıl "Yapay Zeka Destekli Siber Güvenlik Yetenek Programı" modeliyle uygulanacak.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek programa Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'deki üniversitelerde öğrenim gören, 26 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabilecek.

40 öğrenci yüz yüze eğitime seçilecek

Program kapsamında başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim ve uygulama sürecine alınacak. Eğitimlerin ardından yapılacak sınavda başarılı olan adaylar arasından 40 öğrenci yüz yüze eğitimlere katılmaya hak kazanacak.

Yüz yüze eğitimler, Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinden birinde düzenlenecek. Eğitimlerin yapılacağı il daha sonra açıklanacak. Öğrencilerin ulaşım ve konaklama giderleri kalkınma ajansları tarafından karşılanacak.

Siber güvenlik ve yapay zeka eğitimi verilecek

Programın yüz yüze eğitim aşamasında öğrencilere Sızma Testi Eğitimi ile Siber Güvenlikte Yapay Zeka Eğitimi verilecek.

Eğitimlerin ardından öğrenciler, öğrendikleri bilgileri uygulayabilecekleri CTF (Capture the Flag) yarışmasına katılacak. Yarışmada yapay zeka modellerinin siber güvenlik problemlerinin çözümünde kullanılması hedeflenecek.

Başarılı öğrenciler, 7 günlük Siber Vatan BootCamp programına davet edilecek. Burada teknik eğitimler, uygulamalı çalışmalar, takım görevleri ve sektör temsilcileriyle buluşmalar gerçekleştirilecek. Programın tüm aşamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siber Vatan takımlarında yer alma imkanı bulacak.

Malatya'da 2024 yılından bu yana uygulanıyor

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, programın bölgedeki uygulamaları ve 2027 dönemi hakkında bilgi verdi.

Siber Vatan Programı'nın 2024 yılında Malatya ve Elazığ'da, 2025 yılında Bingöl ve Tunceli'de, 2026 yılında ise bölgedeki dört ilde uygulandığını belirten Budancamanak, yeni dönemde yapay zeka destekli siber güvenlik eğitimlerine ağırlık verileceğini ifade etti.

Budancamanak, programla gençlerin siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin ve bölgenin dijital dönüşümüne katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Son başvuru 30 Ekim

Programa katılmak isteyen öğrenciler, 30 Ekim'e kadar sibervatan.org adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Adayların başvuru sırasında öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu ili kapsayan kalkınma ajansını seçmeleri gerekiyor. Öğrenciler, başvuru yaptıkları kalkınma ajansının bölgesi dışındaki yüz yüze eğitimlere katılamayacak.

Kaynak: İHA
TeknolojiGüvenlikTürkiyeEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü Yüzünün haline dikkat Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
31 Mart’tan eser kalmadı 37 ilde siyasi dengeler değişti 31 Mart'tan eser kalmadı! 37 ilde siyasi dengeler değişti
Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun Yılmaz Erdoğan’dan Ekin Türkmen’e: Seksapelini çarçur ediyorsun
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
15:12
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco’ya saldırı düzenledik
Husiler: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Aramco'ya saldırı düzenledik
14:50
İşte Sergen Yalçın’ın sözleşmesi ve maaşı
İşte Sergen Yalçın'ın sözleşmesi ve maaşı
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 15:16:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Siber Vatan'ın 2027 dönemine 81 ilden 30 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei