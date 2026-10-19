Siirt\'te 7. sınıf öğrencileri geri dönüştürülebilir malzemelerden su roketi fırlattı

Siirt 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencileri, fen bilimleri dersi kapsamında hazırladıkları su roketlerini uçurarak uzay teknolojilerini uygulamalı olarak öğrendi.

Fen bilimleri öğretmeni Berfin Karakoyun rehberliğinde, "Uzay Araştırmaları ve Teknolojileri" ünitesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerden tasarladıkları su roketlerini okul bahçesinde fırlattı. Öğrenciler ayrıca profesyonel model roketin gökyüzüne fırlatılışını izledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin beceri ve süreç odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin bilim ve uzay teknolojilerine yönelik ilgilerinin artırılması hedeflendi.